Roselyne Bachelot  tacle Clara Luciani et sa "mesquinerie", la chanteuse réplique

"Vous passez de bonnes vacances madame Roselyne Bachelot ? Parce que nous on a mal au bide et au cœur et on attend des réponses qui n’arrivent pas (...) Mon métier me manque, mon public me manque, et je pense à tous les travailleurs du monde du spectacle et je leur envoie tout mon soutien". En août dernier, la chanteuse Clara Luciani a interpellé la ministre de la Culture sur la fermeture des salles de théâtre et de concert pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Invitée sur le plateau de "C à vous" le mercredi 9 septembre 2020, Roselyne Bachelot n’a pas hésité à répondre aux reproches de la soeur d’Ehla. Au côté de l’humoriste Jérémy Ferrari, lui aussi venu plaider la cause des artistes, elle a lancé : "Un petit mot sur Clara Luciani... Je trouve ça inutile ! Comme si je me tournais les pouces rue de Valois. Vous connaissez la vie des ministres... C'est... c’est mesquin !"

Clara Luciani partage sa déception

Clara Luciani n’a pas attendu longtemps avant de répondre à l’ancienne chroniqueuse de l’émission "Le Grand 8". "Moi ce que je trouve 'mesquin' et dommage c'est de me répondre des semaines plus tard, à la télévision, quand je ne suis même pas là pour défendre mon point de vue, alors que vous aviez l'occasion de me glisser ‘votre petit mot’ en face lors du festival d'Angoulême où nous sous sommes croisées. Enfin bon, je ne suis plus à une déception près. La seule chose qui compte c'est que la culture puisse reprendre des forces petit à petit", a posté Clara Luciani avant d’imiter le rire de la ministre dans une courte vidéo.

