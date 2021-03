Ruth Elkrief : après son départ de BFM TV, elle rejoint LCI

En février dernier, on apprenait le départ de Ruth Elkrief de la chaîne d'information en continu BFM TV. Un annonce surprenante vu l'investissement de Ruth Elkrief au sein de la chaîne depuis sa création. Après 15 ans de bons et loyaux services, Ruth Elkrief a pris la décision de quitter le groupe d'Alain Weill. Une décision regrettée mais respectée par la direction de la chaîne. "Nous saluons le parcours remarquable de Ruth Elkrief au sein de notre chaîne. Le lancement de BFMTV en 2005, l’émission ‘19h, Ruth Elkrief’ pendant 10 ans, les plus grandes interviews, les débats présidentiels... Ruth a participé à l’Histoire de BFMTV, nous lui témoignons notre amitié et nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour la suite", avait réagi la chaîne.

Retour aux sources pour Ruth Elkrief

Ruth Elkrief n'a pas eu de mal à rebondir. Moins de deux mois après avoir officialisé son départ de BFM TV, Ruth Elkrief rejoint LCI. Selon la chaîne, elle "renforcera l'équipe des signatures de la chaîne d'information en continu du groupe TF1". Mais ce n'est pas tout, la journaliste politique présentera également un rendez-vous quotidien dès la rentrée prochaine. Pour Ruth Elkrief, c'est un véritable retour aux sources. Pour rappel, elle fut un des piliers du lancement de LCI en 1994. "Je remercie Fabien Namias et Thierry Thuillier pour leur confiance, c'est un retour logique pour moi dans ce groupe qui a été ma première maison. LCI est aujourd'hui dans le traitement de l'information et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver son antenne et ses journalistes vingt-six ans après sa création, à laquelle j'ai eu le bonheur de participer dès le premier jour !", se réjouit-elle.

Par Matilde A.