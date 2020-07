Ruth Elkrief : clap de fin pour son émission sur BFM TV

Clap de fin pour l'émission de Ruth Elkrief. La journaliste récemment moquée dans Quotidien, vient d'annoncer dans le Journal du dimanche l'arrêt de son émission politique qu'elle présente sur BFM TV depuis 2005 maintenant. Diffusée chaque soir, son émission était regardée par des milliers de téléspectateurs. L'arrêt est donc un choix purement personnel comme elle l'explique dans les colonnes du journal : "J’ai décidé de m’éloigner un peu de l’info en continu pour privilégier l’approfondissement, la réflexion" annonce-t-elle, avant de poursuivre : "C’est mon choix. Et peut-être que vous me verrez beaucoup plus à l’antenne ! (…) C’est une forme de réinvention, un nouveau défi. J’aurai plus de temps, plus de recul, plus de distance : sincèrement, ça me manquait".

un nouveau projet en cours

L'une des journalistes préférées des Français a donc décidé de prendre un peu de recul, surtout face à un actualité plus qu'intense avec par exemple la crise du coronavirus ou encore la vie politique française bouleversée due notamment à la démission d'Édouard Philippe de son poste de Premier ministre.

Elle ne souhaite pas pour autant s'éloigner des plateaux télés puisqu'elle réfléchit déjà à une nouvelle émission qu'elle pourrait présenter. Un programme hebdomadaire "enregistré hors studio, en situation et qui inclura des images". Ce nouveau rendez-vous pourrait être diffusé le samedi vers 13h, avec une rediffusion dans la soirée : "Je veux aussi réussir des coups journalistiques avec des interviews exclusives et pourquoi pas des annonces, comme une candidature à la présidentielle ?".

Par J.F.