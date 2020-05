Ruth Elkrief : Moquée dans Quotidien, elle répond et tacle l'émission à son tour

Le 13 avril dernier, Emmanuel Macron donnait une allocution. Ce jour-là, Ruth Elkrief est en plateau sur BFMTV. Et son attitude tout au long du discours du président de la République a bien fait rire dans l’émission Quotidien diffusée le lendemain. Dans la chronique "20h30 Le Mag", la journaliste n’avait pas été épargnée. "Sur BFMTV on a assisté à une ode au chef de l’état" constatait l’équipe de Yann Barthès, reprochant à Ruth Elkrief d’avoir été particulièrement tendre et élogieuse envers Emmanuel Macron. Interrogée par Thimothée Vienne sur sa chaîne Youtube Télétravail, la présentatrice de BFM TV ne mâche pas ses mots. "Il reconnaissait ses failles et ses erreurs. C’était pas suffisant ? Peut-être mais la violence de la critique de nos positions ce soir-là m’a parue tellement décalée avec la réalité" débute la journaliste.

"Ils resteront confinés toute leur vie"

"On est sur deux planètes différentes. On est en train de traverser la période la plus violente et une bascule de notre monde. Et il y en a qui restent avec leurs clichées et leur pensée confinée. Pour moi, ceux-là ils resteront confinés toute leur vie" tacle Ruth Elkrief. Puis elle continue et estime que ses propos sont découpés et sortis de leur contexte d’origine. "Donc tout d’un coup, prendre trois phrases hors de leur contexte, les découper et vous balancer ça, pour moi, c’est le vieux monde" s’indigne-t-elle. Ruth Elkrief reconnaît d'ailleurs que cette séquence l’a beaucoup "énervée" au moment de la diffusion. Mais, depuis, elle va mieux et admet que "tout cela est dérisoire".

Par Non Stop People TV