Ryan Eggold (New Amsterdam) : ce message fort qu'il veut faire passer dans la série

Le 27 novembre dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Ryan Eggold dans la série "New Amsterdam" lancée sur TF1. À 34 ans, l'acteur américain a déjà eu des rôles au cinéma, dans des films tels que "Lucky Them" (2013), "Love Song" (2016) ou encore "Père et fille" (2015). Il s'est aussi illustré sur le petit écran, notamment dans "Les Feux de l'amour" en 2007.

À l'occasion du coup d'envoi sur TF1 de "New Amsterdam", l'acteur a donné une interview à Télé Z. Dans cette fiction, il incarne le Dr Max Goodwin. L'occasion pour nos confrères de lui demander s'il aurait pu faire un bon praticien. "Impossible ! À la vue du sang, je pousse des cris ! Même un truc bénin, comme se couper légèrement un doigt en épluchant des carottes dans la cuisine !" leur a-t-il répondu.

Son coup de gueule contre...

En participant à la série "New Amsterdam", Ryan Eggold veut faire passer un message, comme il l'a confié dans ce même entretien. "Nous voulons démontrer que dans notre hôpital, on traite tous les patients de la même manière. Qu'ils soient fortunés ou pauvres, noirs ou blancs, Américains ou non, etc. Pas de distinctions", a-t-il dit.

Il a ensuite pointé du doigt le système de santé américain qui, pour lui, est encore aujourd'hui "une abomination". "C'est d'autant plus inacceptable pour un pays qui se vante d'être le plus évolué de la planète (...) C'est vraiment une préoccupation majeure pour les Américains. Je suis d'ailleurs convaincu que la santé sera au coeur des prochaines élections présidentielles (NDRL, en novembre 2020). Que constate-t-on depuis des années ? Que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne ? Que nous avons une médecine à deux vitesses ? Celle des nantis et celle des laissés pour compte", a-t-il déploré.

Par Non Stop People TV