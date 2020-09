Salut nazi dans Balance ton Post : Cyril Hanouna dévoile les images

C'est une histoire qui a fait grand bruit. Jeudi 10 septembre sur le plateau de Balance Ton Post qui sera bientôt déprogrammé, Cyril Hanouna a fait sortir du plateau le pneumologue Patrick Bellier. Et pour cause, un jeune homme dans le public a pris la parole et a expliqué que l'intervenant venait de faire un "geste nazi, une quenelle" sur le plateau. Face à la situation, Cyril Hanouna lui a évidemment demandé de sortir. "C'est inadmissible on a écouté vos élucubrations si c'est pour faire des choses comme ça en plateau vous pouvez quitter le plateau, au revoir, merci !".

Le jeune homme, Andréas, était présent dans Balance Ton Post ce lundi 14 septembre et est revenu sur l'événement : "J'ai reçu pas mal de messages de haine, et des menaces de mort. On m'a dit que j'étais une balance... D'ailleurs, j'aurais aimé que la DILCRAH, Délégation Interministérielle en charge de l'Antisémitisme, m'apporte un minimum de soutien. Car j'ai fait ça, on me traite de collabo... Je veux expliquer aux gens que c'est tout l'inverse, j'ai voulu dénoncer un acte antisémite. Que la personne soit antisémite, ou non, ce geste, il n'avait pas à le faire. C'est banalisé alors que ça reste un geste atroce."

des images choquantes

Face à l'ampleur de la polémique, le principal intéressé Patrick Béllier a réagi et a vivement démenti tout geste nazi. Dans un entretien accordé à Médiapart, il a évoqué un problème de santé : "Je n'ai jamais fait de 'quenelle' et si j'ai quitté le plateau c'est uniquement car je n'arrivais pas à en placer une. J'ai levé le bras droit à un moment donné car mon biceps a été déchiré en 2015, je suis obligé de soutenir mon bras (...) et oui je l'ai tendu car il était fatigué après cinq heures de voiture pour aller dans cette émission."



Cyril Hanouna, bien décidé à clarifier à la situation a décidé de dévoiler les images dudit moment. On y voit alors Patrick Béllier faire un salut nazi, ce qui a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part de Jimmy Mohammed, qui intervenait au moment des faits. "Je rêve ? Je vois les images pour la première fois mais il m'a VRAIMENT fait dans le plus grand des calmes un salut nazi ? J'attends la réaction de @ordre_medecins".

Je rêve ? Je vois les images pour la première fois mais il m’a VRAIMENT fait dans le plus grand des calmes un salut nazi ? J’attends la réaction de @ordre_medecins . https://t.co/M7IQCoKQSZ — Dr Jimmy Mohamed (@Dr_moji) September 14, 2020

