Sam (Koh-Lanta) : son maillot de bain présumé vendu une fortune sur internet

Une semaine après la finale de Koh-Lanta, Sam se retrouve à la une des médias pour une sombre affaire d'arnaque sur internet. L'histoire se passe en effet sur Vinted, le fameux site (qui a aussi une application mobile) qui permet de vendre et acheter des vêtements mais aussi des produits de beauté et des jouets pour enfants.



Sur le site, un utilisateur dénommé "horo3" a eu la bonne idée de faire croire qu'il avait en sa possession le maillot de bain porté par Sam durant le tournage de "Koh-Lanta, l'île des héros". Prix du fameux short de bain : 300€ ! Etrangement, le vendeur tente de faire croire aux potentiels clients que le maillot de bain taille S est "neuf"... Mais comment pourrait-il être neuf, si porté par Sam ? On comprend alors vite qu'il s'agit simplement du même modèle que le jeune homme de 20 ans qui a connu la gloire grâce à ses exploits sur l'île déserte.

Sam star de Vinted malgré lui

Pour l'heure, le dénommé "horo3" n'a pas réussi à vendre sa supposée pièce de collection... puisque beaucoup d'internautes ont compris qu'il s'agissait d'une simple arnaque. Ainsi, quand un internaute indique l'avoir trouvé chez Décathlon pour 10 euros, d'autres se moquent de voir une telle proposition faite sur le site de seconde main.



Sam qui est déjà très attendu par les téléspectateurs pour un éventuel retour dans Koh-Lanta ne réagira sans doute pas à cette arnaque puisqu'il ne possède pas de comptes sur les réseaux sociaux : "J'ai voulu faire Koh-Lanta pour vivre un moment, mais pas une aventure médiatique et passer à la télé. Je n'ai pas fait ça pour faire des selfies et avoir des followers. Je n'ai absolument pas besoin des réseaux sociaux pour vivre. Quand on vit comme moi en pleine campagne, il suffit de sortir et on est déjà émerveillé " a-t-il déclaré au Parisien.





Par E.S.