Sam : Une saison 5 est-elle déjà prévue sur TF1 ?

Après le grand succès de la saison 1 sur TF1, la série Sam a dû faire face au départ de Mathilde Seigner, qui n'a pas souhaité reprendre son rôle pour la saison 2. C'est donc l'actrice Natacha Lindinger qui a pris la relève. Auprès de nos confrères d'Allocine en janvier 2019, l'actrice s'était confiée sur l'évolution de son personnage dans la saison 3, alors que Sam devait faire face à un cancer du sein : "Je crois qu'elle se rend compte au fur et à mesure des épisodes de son incapacité à aimer. Elle se pose des questions sur son rapport aux enfants, à la vie, à son métier de professeur. Elle remet en question énormément de choses, se questionne sur tout ça, et tente d'évoluer plus ou moins. Elle se débat beaucoup". Et alors que la saison 4 se poursuit actuellement sur TF1, les fans de la série pourront découvrir dans quelques mois la saison 5.

Une saison 5 pour 2021

Selon nos confrères de Nouveautés télé, la saison 5 de la série Sam serait prévue pour 2021, et huit épisodes auraient été commandés. Concernant le synopsis de cette nouvelle saison, Sam est heureuse avec Antoine et vit dorénavant le grand amour. Mais tout va être bouleversé par l'arrivée de son père qu'elle n'a jamais connu, ou encore ses soucis avec la justice. Sam va alors devoir faire face à ses responsabilités et tenter de redonner un équilibre à sa vie. Pour le casting de la série, Natacha Lindinger, Fred Testot et Thomas Jouannet devraient être présents, tout comme les personnages de Hugo, Anna, Alex ou encore Véro et Aurélie. Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir la saison 5 de Sam.

Par Alexia Felix