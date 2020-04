Samuel Etienne critiqué pour sa matinale sur Franceinfo, il réagit !

Cela fait plusieurs semaines que Samuel Etienne travaille d'arrache-pied pour continuer à informer les Français pendant cette crise sanitaire. Sa matinale sur Franceinfo est également diffusée à la place de Télématin, déprogrammée pour cause de contagion au Covid-19 au sein de l'équipe. Il se confiait récemment dans les colonnes de Télé Star sur le métier de journaliste. "C’est mon métier de rapporter la marche du monde. J’ai 48 ans et il y a quarante ans, mon rêve de gamin était d’expliquer le monde pour pouvoir le réparer. Et c’est tellement l’essence de ce que l’on fait en ce moment : on informe et on conseille".

Mais cette exposition lui vaut quelques critiques. Cette période est évidemment très particulière, c'est pourquoi les médias ne parlent que de ça. Mais il semblerait qu'un internaute ne l'entende pas de cette oreille. Dans un tweet, il s'est adressé à l'animateur de Question pour un Champion qui a sauvé la vie d'un de ses followers, et lui reproche de ne parler que des choses négatives "Il serait bon de donner des bonnes nouvelles, de parler des gens qui sont guéris, de donner de l'espoir. Vous ne faites que donner du négatif, parler dans le vide. C'est valable sur toutes les chaînes info".

le journaliste ne se laisse pas faire

Samuel Etienne qui vient d'être papa, a décidé de réagir. Dans un long post, il a répondu à l'internaute, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. "L’information, c’est ce qui ne va pas de soi. C’est souvent la mort, les mauvaises nouvelles. Vous savez pourquoi ? Parce que c’est ce qu’il faut changer dans ce monde. C’est notre métier : mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Et donner ainsi les clés à ceux qui en ont le pouvoir - et d’abord les citoyens - de changer ce monde".

Il poursuit ensuite : "Ceci dit, et nous allons peut-être nous rejoindre sur ce point, je refuse la dramatisation de l’info, en rajouter, faire croire aux téléspectateurs que tout va mal, tout le temps (et qu’il faut qu’il reste bien devant sa TV pour ne pas rater la prochaine catastrophe). Très modestement, c’est - je crois- ce que nous essayons de faire sur Franceinfo. Rapporter la marche du monde pour espérer un futur meilleur. Sans en faire des caisses non plus."

Par J.F.