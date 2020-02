Samuel Etienne est papa pour la seconde fois !

Samuel Etienne n’a jamais caché son envie d’agrandir sa famille. Déjà père d’un petit Malo, il rêvait depuis longtemps de lui donner un petit frère ou une petite sœur. S’il a tenu à garder secret le sexe de son enfant jusqu’au jour J on sait désormais qu’il s’agit d’un petit garçon. Sa femme Helen a donné naissance à leur second enfant ce mercredi 12 février. Samuel Etienne l’a révélé dans un post Twitter publié dans la soirée. "A deux c’était magique. A trois, un bonheur immense. A quatre, mon cœur n’en finit plus de déborder. Bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t’aider à illuminer ta vie." Sur la photo, le bout de chou est enveloppé dans une couverture jaune et a l’air de dormir paisiblement.

Samuel Etienne félicité par ses fans et de nombreuses personnalités

Si l’animateur de Questions pour un champion a révélé le sexe de l’enfant, on ne connaît pour l’instant pas son prénom. De nombreuses personnalités se sont empressées de commenter et de féliciter le papa et la maman. Ainsi Faustine Bollaert écrit "bienvenue au petit prince et bravo à la maman !!!". Nathalie Simon, l’ancienne championne de planche à voile salue "cette nouvelle fratrie". Les fans n’étaient pas en reste et ont aussi félicité le marathonien.

Samuel Etienne est un papa très présent. Il s’occupe de Malo presque toute la journée. Son emploi du temps le lui permet. Le journaliste part de chez lui à 3h du matin pour y revenir à 10h. De quoi voir son fils toute l’après-midi. Dans une interview à "Télé 7 Jours", il confiait même qu’il s’occupait aussi du diner et du coucher de son fils car il faisait la conférence de rédaction de son émission au téléphone depuis chez lui. Il précisait aussi être un peu plus absent les semaines de tournage de Questions pour un champion. Lui qui aime les challenges et les courses longue distance va avoir de quoi s’occuper maintenant avec un deuxième fils à la maison. Allez Samuel, au travail !

Par Mélanie C.