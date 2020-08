Samuel Etienne : son tendre clin d’œil à ses enfants pendant ses vacances

Samuel Etienne n’a pas compté ses heures durant le confinement. L’animateur qui a succédé à Julien Lepers à la tête de l’émission "Questions pour un champion", n’a pas coupé pendant la crise liée à la pandémie de Covid-19 et a présenté la matinale de France Info. A l'heure des vacances d'été, il peut désormais souffler un peu et profiter de ses fils. Si l’année a été chargée professionnellement pour Samuel Etienne, elle l’a aussi été sur le plan personnel. Le journaliste et sa femme Helen ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon le 12 février dernier. En vacances au bord de la mer, il a d'ailleurs posté une photo avec ses deux fils dans les bras mais ce sont ses nombreux tatouages qui ont marqué les internautes ! Lundi 17 août, Samuel Etienne a posté un tendre clin d’œil à ses garçons.

Une belle preuve d’amour

Visiblement, le journaliste s’amuse beaucoup avec ses enfants. Sur Twitter, il a publié une photo de lui dans les rues désertes de Paris, la poussette à la main. Mais c’est sa casquette qui détonne dans son look rock. Et il l’explique en légende. "L’amour paternel peut prendre de nombreuses formes. Comme porter une casquette Tic et Tac toute une journée à Paris". Effectivement, l’animateur a sur la tête une caquette à l’effigie des deux personnages de Disney. Un couvre-chef qui tranche littéralement avec son tshirt Ted Dollar au style vintage. Mais une belle preuve d’amour à ses garçons qui n’a pas échappé aux internautes. Si certains trouvent ce clin d’œil "mignon", d’autres en profitent pour conseiller de nouveaux personnages Disney en guise de casquette, "C’est la Dingo la plus sympa avec les oreilles et les dents au bout de la visière !" ou encore "Les oreilles Minnie c’est pas mal non plus".

L’amour paternel peut prendre de nombreuses formes.

Comme porter une casquette Tic et Tac toute une journée à Paris pic.twitter.com/iLYXMBdoXB — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) August 17, 2020

Par Valentine V.