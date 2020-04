Samuel Le Bihan confiné avec sa fille autiste : leur quotidien bouleversé

Jeudi 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Samuel Le Bihan, co-président de l’Autisme Info Service créée il y a un an, s’est confié dans la matinale de RTL. Il raconte l’épreuve du confinement avec sa fille autiste, Angia, âgée de 8 ans. Ce qui est le plus difficile pour l’acteur est de "faire comprendre à son enfant qu’à l’inverse de tout ce qu’on lui a appris – les échanges sociaux, aller vers les autres, sortir de sa bulle – il faut rester confiné". Si les familles avec enfants doivent s’adapter en cette période de confinement, "le problème est encore plus dense avec un enfant autiste" explique Samuel Le Bihan.

Perte des repères, nouveaux rituels… Le quotidien bouleversé

La pandémie de coronavirus qui touche le monde entier et oblige les Français à se retrouver confinés peut être difficile à comprendre pour les enfants et à expliquer pour les parents. Mais Samuel Le Bihan fait l’effort pour sa fille autiste. "J’explique, elle pose beaucoup de question toute la journée. C’est vraiment une énigme pour elle ce qui se passe en ce moment". Les enfants autistes ont besoin de repères, leur perte a bouleversé le quotidien d’Angia. "Tout d’un coup, l’école s’arrête, les habitudes, les routines s’arrêtent. Ça c’est vraiment problématique" explique le papa. Mais il a une solution.

Et elle concerne les gestes barrières à adopter régulièrement en cette période d’épidémie. Samuel Le Bihan y voit beaucoup de positif. "Les rituels à faire ensemble c’est pris avec beaucoup de plaisir, c’est presque un jeu. (…) Elle adore partager, faire des choses ensemble aujourd’hui. Ce n’était pas le cas avant, c’est venu avec l’apprentissage du langage. Tous ces gestes qui sont plutôt des rituels et des routines au contraire sont très acceptés car c’est rassurant". Malheureusement le père et la fille ont vécu une expérience pas vraiment agréable lors de leur sortie dehors pour apaiser les "tensions". "Même en montrant sa carte d’handicapée, j’avoue que les forces de l’ordre n’ont pas été très conciliantes" raconte l’acteur. Mais il reconnaît que dans ce contexte, "tout le monde est sous tension".

Par Valentine V.