Samuel Le Bihan militant écolo : son invention transforme les déchets en carburant

Ces dernières années, Samuel Le Bihan a décidé de se consacrer à l’écologie en plus de sa carrière d’acteur. Auprès de nos confrères de Télé Star, le comédien a donné son avis sur la crise sanitaire actuelle, et de l’impact sur l’environnement : "La nature humaine a toujours besoin d'avoir plus. Ça doit être inscrit dans nos gènes, pour la préservation de l'espèce. Or, il y a des pays en voie de développement dont l'essor économique se fait par tous les moyens, sans se soucier de l'environnement. Donc il faut les aider. Pour moi, ça passe par l'économie : il faut que l'écologie soit rentable. Si on peut recycler la matière dont on fait les masques, le vrai problème, ce sont les élastiques, dont les émanations sont très toxiques. C'est là que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. On ne pourra jamais se passer de plastique, mais ce n'est pas une raison pour s'interdire de développer des solutions, même provisoires".

Une révolution pour l’environnement

Et pour venir en aide à la planète, Samuel Le Bihan s’est lancé il y a déjà six ans dans un projet ambitieux. Avec son associé François Danel, l’acteur a lancé la fondation Earthwake dont la mission est de mettre au point des innovations pour collecter et valoriser les déchets plastiques. Et il y a plusieurs semaines, Samuel Le Bihan a célébré le succès d’une expérience tout simplement inédite puisque des camions-poubelles ont réussi à rouler grâce à des déchets plastiques récoltés par Earthwake. C’est grâce à la machine Chrysalis, créée par Christofer Costes, que ce tour de force a été réalisable. La machine permet de traiter la pollution en amont en valorisant les déchets plastiques, et elle est la première machine au monde à permettre de recycler les déchets plastiques en carburant dans un format réduit et pour un prix abordable.

Par Alexia Felix