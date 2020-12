Samuel Le Bihan : nostalgique, il rend hommage à ses équipes d'Alex Hugo

Depuis de nombreuses années maintenant, Samuel Le Bihan incarne Alex Hugo à la télévision. Ce mercredi 16 décembre, France 2 diffusera un nouvel épisode de cette série désormais culte. Lancée en 2014, cette dernière rassemble à chaque diffusion plusieurs millions de téléspectateurs. Elle retrace les différentes enquêtes menées par Alex Hugo, le personnage principal, ancien policier de la région de Marseillais, isolé dans les montagnes et qui décide de reprendre du service après avoir découvert un cadavre. Le tournage de la septième saison avait pris un peu de retard à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

samuel le bihan, très reconnaissant

Samuel Le Bihan avait posté une photo sur son compte Instagram pour annoncer que les tournages avaient été interrompus à cause de la covid-19. "Après 1 mois d'arrêt pour cause de COVID dont moi, qui ai eu de la chance car je m'en suis sorti avec une bonne fièvre. C'est reparti pour le tournage".

Et ce dernier vient d'être bouclé. Samuel Le Bihan connu également pour ses engagements écologiques, vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram afin de rendre hommage à ses équipes. Nostalgique, il leur adresse un tendre message. "Demain sera le dernier jour de tournage de #alexhugo saison 2020. Merci à toute l’équipe pour votre engagement sans faille dans cette aventure, votre bonne humeur même dans les moments les plus compliqués et surtout votre plaisir communicatif à faire un travail qu’on aime et à mesurer chaque jour la chance que nous avons de pouvoir le faire. Merci à vous tous, je vous aime. Samuel". Le premier épisode de cette septième saison devrait être diffusé en 2021.

Par J.F.