Samuel Le Bihan père d’une fille autiste : comment il s’organise sur les tournages d’Alex Hugo

Voilà six saisons que Samuel Le Bihan fait les beaux jours de France 2 avec "Alex Hugo". Si la diffusion de la saison six (elle comportait quatre épisodes ndlr) est terminée, France Télévisions a décidé de miser sur des rediffusions. Dans cette série, le comédien incarne un ancien super flic marseillais devenu policier municipal dans la petite commune rurale de Lusagne (un village fictif inventé pour "Alex Hugo", ndlr). L’action se déroulant en montagne, la série est tournée dans les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône. Un décor grandiose, immense, qui oblige toute l’équipe à vivre en montagne pendant quatre mois. Pour Samuel Le Bihan, pas question de se séparer de sa petite Angia, sa fille de 8 ans qui souffre d’autisme. Le Figaro - TV Mag relatait ainsi en mars 2020 que la fille de l’acteur "vit avec lui la majeure partie du temps". Et le quotidien d'expliquer comment Samuel Le Bihan s’est organisé.

Un papa très présent

"L’enfant est scolarisée, accompagnée, accueillie. Mieux encore, elle est avec son papa", écrit Le Figaro- TV Mag. Le comédien a fait de sa fille sa priorité. Début avril, il témoignait dans Morandini Live sur son confinement avec Angia. Samuel Le Bihan en profitait pour saluer la décision d’Emmanuel Macron qui, à l’époque, avait décidé d’assouplir les règles de confinement pour les personnes souffrant d’autisme. "L’annonce du président était essentielle car il y avait des bombes à retardement", indiquait-il sur CNews et Non Stop People. L’acteur révélait alors que son quotidien confiné avec sa fille autiste s’était révélé "compliqué" et "perturbant".

Par Non Stop People TV