Samuel Le Bihan : son émouvant message à sa fille autiste

Samuel Le Bihan est prêt à tout pour sa fille. Lorsqu’elle n’avait que 22 mois, Angia a été diagnostiquée autiste. Un combat que l’interprète de "Alex Hugo" a choisi de mener de front, toujours près de sa progéniture. Et au fil des années, c’est finalement Angia qui lui a donné des leçons de courage et de persévérance. "Elle arrive à un âge où elle comprend les choses. Ça devrait être mon rôle de lui dire qu’elle n’est pas comme les autres, mais elle a un tel désir d’être comme les autres que je n’y arrive pas" confiait-il à ce sujet tout récemment. Depuis, Samuel Le Bihan a adopté la même façon de penser que sa fille de 8 ans. "Je reste persuadé que lorsqu'on se dit que l'on peut faire les choses, on peut y arriver, donc je l'aide vraiment à croire qu'elle peut se faire les copines qu'elle veut, qu'elle a l'énergie d'être comme les autres, que rien ne l'arrête et que tout est possible."

Samuel Le Bihan "spectateur ému"

C’est donc ensemble que père et fille gravissent toutes les montagnes, même en ski ! Il y a quelques jours, Samuel Le Bihan a posté un tendre cliché de ses vacances à l’air frais avec Angia. L’occasion pour le comédien de 54 ans d’adresser de tendres mots à sa fille adorée : "Comment imaginer qu’un jour cette petite fille chausserait des skis, elle pour qui monter un escalier était une opération compliquée. Je sais que pour toi chaque apprentissage est bien plus difficile et pourtant, tu n’hésites jamais" a-t-il commencé, avant de poursuivre, plus admiratif encore : "Tu as fait de moi le spectateur ému de ton acharnement à être acceptée et intégrée comme les autres, parmi les autres. L’autorité avec laquelle tu développes des stratégies pour y parvenir me subjugue et tes progrès forcent mon respect. Alors vas y fonces ma fille, ne t’inquiètes pas du reste, je suis là pour toi." Un papa rempli de fierté !

Par Sarah M