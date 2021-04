Sandrine Quétier : ces problèmes rencontrés pour devenir comédienne

Son passé lui colle à la peau. Visage phare de TF1 pendant de longues années, Sandrine Quétier a arrêté en 2017 sa carrière d'animatrice pour se consacrer à ses deux passions. Devenue comédienne et chanteuse, elle a fait son retour sur les écrans dans la série Léo Matteï, brigade des mineurs, le 15 avril dernier. "J'ai été accueillie dans une famille quand j'ai rejoint Léo Matteï. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de bons conseils et générosité", a-t-elle confié sur le plateau des "12 coups de midi" devant Jean-Luc Reichmann à qui elle donne la réplique. Se tourner vers la comédie n'a pourtant pas été simple. Invitée de l'émission "Ça fait du bien" ce mardi 27 avril sur Europe 1, Sandrine Quétier a assuré qu'elle compte bien s'installer dans le paysage télévisuel français.

"C'est extrêmement compliqué en France"

"Je jouais déjà de la comédie, je faisais de la musique, mais je ne m'y consacrais pas autant que je le souhaitais", a-t-elle expliqué avant d'ajouter : "Et je ne voulais pas terminer aigrie en ayant des regrets de ne pas l'avoir fait". Mais Sandrine Quétier a été confrontée à quelques problèmes dans sa nouvelle carrière à cause de son passé d'animatrice. "C'est extrêmement compliqué en France. Tout ce que je demande, c'est de passer les castings. Après, on me prend ou on ne me prend pas, mais je demande au moins à avoir cette opportunité-là. Ce n'est pas toujours le cas", a-t-elle regretté sur ce manque d'opportunités. Lorsqu'elle présentait 50' Inside avec Nikos Aliagas, l'animateur avait repéré ses talents de comédienne. "Quand on tournait l'émission, on se marrait bien. On racontait beaucoup de bêtises, et on passait plus de temps à tourner des choses qui ne pouvaient pas être montées, que des choses qui passaient à l'antenne", s'est-elle souvenue tandis que Nikos Aliagas lui disait : "Toi t'es comédienne, il faut que tu sois comédienne". L'animateur avait vu juste.

Par Marie Merlet