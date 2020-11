Sandrine Quétier de retour sur TF1 ? Les négociations sont lancées

En 2017, Sandrine Quétier se lançait un défi. Après plusieurs années de bons et loyaux service sur TF1, l’animatrice quittait la chaîne pour se consacrer à la comédie et au chant. Un pari risqué que l’ancienne acolyte de Nikos Aliagas dans "50mn Inside" semble avoir réussi. Loin de s’être quittées en mauvais terme, la première chaîne de France et la comédienne de 49 ans pourraient se retrouver comme au bon vieux temps.

Après avoir fait une apparition dans "Joséphine, Ange Gardien", les téléspectateurs pourraient la retrouver aux commandes d’une célèbre émission. "Info : TF1 rappelle Sandrine Quétier à la rescousse, trois ans après son départ. La chaîne lui propose l’animation du Grand concours des animateurs. Négociations en cours", a tweeté Clément Garin, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste". Une information confirmée par nos confrères de Télé-Loisirs, ce 6 novembre 2020.

Sandrine Quétier et Jean-Luc Reichmann, bientôt réunis sur TF1 ?

Pas question pour autant de renoncer à ses rêves d’actrice. Très prochainement, les télespectateurs devraient la retrouver dans un nouvel épisode de "Léo Mattéi", la série de Jean-Luc Reichmann. "À ces deux projets s'ajoutent, selon nos informations, un troisième, à savoir un prime animé en duo. Pour l'heure, rien n'est signé mais les négociations iraient dans le bon sens, trois ans après son départ de la chaîne, le 31 décembre 2017", soulignent nos confrères.

Au moment de son départ de la chaîne, Sandrine Quétier avait expliqué son choix à Télé 2 semaines : "J’avais envie de me lancer dans la comédie depuis longtemps. Il fallait faire un choix. Danse avec les stars, 50' Inside et Ninja Warrior me prenaient beaucoup de temps sans me permettre de développer de nouveaux projets. J’ai voulu faire un break et changer de vie. Je n’ai ni amertume ni regrets. TF1 a très bien compris mon choix et ses dirigeants ont été bienveillants avec moi. J'ai eu la chance de faire de merveilleuses émissions, mais j'étais allé au bout de ce que je pouvais faire dans ce type de formats. Ce qui est certain, c'est que j'ai été très touchée et émue par les réactions du public".

