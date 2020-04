Sandrine Quétier poste une rare photo de son fils pour son anniversaire

Active sur les réseaux sociaux, Sandrine Quétier se fait néanmoins plus discrète sur sa vie privée. Sur son profil Instagram elle n’hésite pas à partager son quotidien entre tournages, elle a récemment joué dans le téléfilm "Meurtres dans le Jura" ou encore dans "Camping Paradis", engagements pour plusieurs causes ou encore concerts avec son groupe Les Jokers. Mais ce samedi 4 avril, c’est un post spécial que l’ancienne animatrice de TF1 partage avec ses fans. En effet, on retrouve un joli cliché de son fils Gaston. Le jeune homme fête ses 17 ans et sa mère lui fait une belle déclaration teintée d’une pointe d’humour !

"Faudra te contenter de tes parents et de ta soeur !"

"Happy Birthday mon amour, mon fils, mon petit/grand homme… Je suis tellement heureuse que tu sois dans ma vie. Aujourd’hui tu as 17 ans, 17 ans en confinement mais entouré de l’amour des tiens" écrit Sandrine Quétier. Si le jeune homme est confiné avec sa famille, sa mère lui envoie un message plein d’humour ! "Je sais, ça vaut pas une soirée à Bagatelle avec tes potes, mais faudra te contenter de tes parents et de ta sœur cette année. Je t’aime mon Gaston, vive toi !" Un message rempli d’amour, de tendresse et de dérision.

La famille DALS a salué ce message. Après la danseuse Sylvia Notargiacomo qui commente "17 ans" avec des cœurs, Vincent Cerrutti, ancien compère de Sandrine Quétier à la présentation de la célèbre émission de danse, écrit : "Joyeux anniversaire mon grand embrasse maman et ta sœur pour moi". Puis c’est au tour du juge Jean-Marc Généreux de souhaiter un bon anniversaire à Gaston : "Wow… 17 ans ! Happy Birthday du Québec mon ami Gaston !"

Par Valentine V.