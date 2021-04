Sandrine Quétier : Ses confidences émouvantes sur son rôle dans Léo Matteï

Pendant de longues années, Sandrine Quétier a été l'un des visages phares de TF1. Co-animatrice de l'émission "Danse avec les Stars", elle a décidé de s'éloigner de l'univers de la télévision en 2017, afin de se consacrer à sa passion : la comédie. Ce jeudi 15 avril, Sandrine Quétier sera présente dans la série à succès de TF1, "Léo Matteï, brigade des mineurs", dans laquelle Jean-Luc Reichmann tient le premier rôle. Pour annoncer sa participation à la série, l'animateur des "12 coups de midi" a convié l'actrice sur le plateau du jeu télévisé ce lundi 12 avril. L'occasion de faire de nombreux éloges sur Sandrine Quétier. Jean-Luc Reichmann a promis aux téléspectateurs une "performance d'actrice fantastique" ainsi qu' "une soirée à ne pas rater cette année, celle où joue Sandrine Quétier dans Léo Matteï". Émue par tant de compliments, l'actrice a répondu : "Ah, nan, mais attends, tu vas me faire verser une petite larme, là quand même !"

"J'ai presque envie de pleurer"

Comme les Français, Sandrine Quétier devra attendre ce jeudi 15 avril à 21h05 pour découvrir sa prestation dans "Léo Matteï", un moment qu'elle attend avec impatience. En tout cas, cette expérience restera gravée dans son esprit. Sur le plateau des "12 coups de midi", elle a également fait quelques confidences sur l'ambiance pendant le tournage. "J'ai été accueillie dans une famille quand j'ai rejoint Léo Matteï. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de bons conseils et générosité", a-t-elle déclaré avant de dire quelques mots sur son personnage : "Et merci, vraiment, le rôle que j'ai eu là me touche beaucoup. J'ai presque envie de pleurer parce que j'ai revu certains des enfants en coulisses. Je pense que c'est une expérience qu'on ne fait qu'une fois parce que j'ai eu l'occasion de tourner avec cette équipe-là et merci". De tendres confidences qui ne donnent qu'une envie, découvrir le résultat.

Par Solène Sab