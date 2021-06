Sandrine Quétier : son père atteint de la maladie d'Alzheimer, elle se confie sur son combat (Exclu vidéo)

Invitée de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, Sandrine Quétier s'est confiée sur les moments marquants de sa carrière. Ainsi, elle est revenue sur son départ fin 2017 de TF1. "Ça faisait une dizaine d'années que je faisais '50 minutes inside', huit saisons de 'Danse avec les stars', j'ai fait beaucoup de choses et c'est assez chronophage la télévision. J'ai toujours eu des passions à côté, j'ai toujours fait de la musique depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours eu des groupes de rock et j'ai toujours eu envie de faire de la fiction", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Ce n'est pas une décision qui a été prise du jour au lendemain. L'annonce peut paraître un peu brutale (...) mais ça faisait deux ans déjà. Je ne leur avais pas dit depuis deux ans, mais dans ma tête, le chemin avait été fait. Je leur ai annoncé à la rentrée".

"Il ne parle plus beaucoup"

Dans ce même entretien, Sanfrine Quétier a accepté de parler de son papa, atteint de la maladie d'Alzheimer. "C'est vraiment une maladie qui est très compliquée (...) On essaie de l'accompagner au mieux. Ma maman est formidable, elle est à ses côtés tout le temps. Il a eu une maladie assez longue, on a découvert qu'il était malade il y a douze ans (...) C'est toujours compliqué. On perd la mémoire, c'est pas terrible", a-t-elle confié. Elle a poursuivi son témoignage en révélant qu'elle ne savait pas si son papa la reconnaît. "Il ne parle plus beaucoup. En tout cas, il a les yeux qui brillent quand il me voit et quand il voit mes enfants et ça, c'est important", a-t-elle continué.

Comment arrive-t-elle à surmonter cette épreuve ? "On n'a pas le choix. Ce qu'il faut se dire, c'est accompagner au mieux les personnes de notre entourage, pour qu'elles soient le mieux possible compte tenu de leur condition. Se remémorer aussi plein de souvenirs et puis s'en créer à chaque fois qu'on se voit (...) Essayer de l'accompagner jusqu'au bout du mieux possible", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV