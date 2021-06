Sandrine Quétier : son salaire divisé par 4 depuis son départ de TF1 (Exclu vidéo)

Sandrine Quétier était l'invitée de Jordan de Luxe ce lundi 14 juin 2021. Dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur TF1, l'ex-animatrice a accepté de revenir sur différents sujets la concernant, notamment sur son départ de TF1, fin 2017. Ainsi, elle a expliqué ce qui lui a donné envie de partir de la chaîne. "Ça faisait une dizaine d'années que je faisais '50 minutes inside", huit saisons de 'Danse avec les stars', j'ai fait beaucoup de choses et c'est assez chronophage la télévision. J'ai toujours eu des passions à côté, j'ai toujours fait de la musique depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours eu des groupes de rock et j'ai toujours eu envie de faire de la fiction. Plusieurs fois, j'ai passé des essais. J'ai eu le rôle et je n'ai pas pu les tourner, pour différentes contraintes, et je me suis dit : 'Sandrine, si tu ne veux pas avoir de regrets, il faut t'arrêter'", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Ce n'est pas une décision qui a été prise du jour au lendemain. L'annonce peut paraître un peu brutale (...) mais ça faisait deux ans déjà. Je ne leur avais pas dit depuis deux ans, mais dans ma tête, le chemin avait été fait. Je leur ai annoncé à la rentrée". A-t-elle des regrets ? "Aucun. Quand vous partez, pas pour la concurrence, mais pour faire un autre projet, TF1 ne m'en a jamais voulu et TF1 me fait tourner aujourd'hui dans des fictions. Ils ont bien compris. J'avais vraiment envie d'aller au bout de mes passions", a-t-elle répondu.

"Je gagnais très bien ma vie"

Son départ de TF1 a eu un impact non négligeable sur son salaire, comme elle l'a révélé dans la suite de l'entretien. "J'ai divisé mes revenus par 4", a-t-elle lancé. Elle a ensuite accepté de faire le point sur le salaire qu'elle touchait à l'époque de TF1. Ainsi, pour "50 minutes inside", elle a démenti avoir gagné 15 000 euros par mois. "J'avais un package global en fait. J'avais 'Danse avec les stars' d'un côté, '50 minutes inside', une prime d'exclusivité. Je ne vais pas donner de chiffres parce que je n'ai pas le droit, mais je gagnais très bien ma vie", a-t-elle continué.

Sandrine Quétier est ensuite revenue sur sa baisse salariale. "Est-ce que vous avez l'impression que j'en souffre ? Je gagne correctement ma vie, je gagne bien ma vie. Ces deux ans de préparation mentale m'ont permis aussi de mettre de l'argent de côté et quand j'ai quitté TF1, je me suis dit : 'Il faut que tu envisages de ne pas bosser du tout pendant deux ans'. J'avais mis de l'argent pour ne pas bosser du tout pendant deux ans".

Par Non Stop People TV