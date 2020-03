Sara Forestier révèle avoir été victime de violences conjugales

La Journée internationale des droits des femmes s'est déroulée dimanche 8 mars dans le monde entier. A Paris, de nombreuses personnalités ont pris part au cortège dont une certaine ….Sara Forestier. L'actrice et réalisatrice qui regrettait au lendemain des César de ne pas être sortie de la salle comme l'a fait Adèle Haenel en plein direct, était l'invitée de "C à vous" lundi 9 mars. Elle sera à l'affiche du film "Filles de joie" à partir du 16 mars. Il raconte le quotidien de trois femmes, Axelle, Dominique et Conso qui partent travailler en Belgique dans une maison close et se battent pour leur famille. Le film parle également des violences faites aux femmes. Sara Forestier révèle alors à Anne-Elisabeth Lemoine la raison bouleversante pour laquelle elle a accepté ce rôle.

"J'étais avec un garçon qui m'a frappée"

Après 30 pages de lecture du scénario, Sara Forestier révèle avoir pris la décision de faire ce film. Un choix rapide qu'elle explique très clairement. "Il se trouve qu'à ce moment-là j'étais avec un garçon qui m'a frappée et le personnage vit les mêmes choses… Il y avait des choses comme ça dont j'avais envie de témoigner qui sont ces choses qui ne sont pas forcément visibles. C’est-à-dire qu'en fait l'emprise, le sujet de l'emprise c'est un sujet extrêmement complexe". L'actrice revient alors sur son expérience personnelle. "Ce qui s'est passé dans ma vie et que je trouve très juste sur l'emprise c'est que quand on se construit dans la vie on met une certaine limite de notre dignité. Et quand on a une intrusion de violence, c'est une réelle intrusion et ça met une forme de chaos dans son rapport à soi-même, le rapport à sa dignité, le rapport à l'autre et où on place les limites. Et ça met du temps pour se reconstruire je trouve, en tout cas c'est mon expérience. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi les filles ne parlent pas tout de suite. Ça met du temps de remettre les limites au bon endroit". Sara Forestier révèle qu'elle n'a pas porté plainte tout de suite mais a fini par le faire. Elle invite les femmes à parler. Sandrine Bonnaire avait pris la parole en novembre 2019 et révèlait avoir été victime de violences conjugales.

Par Valentine V.