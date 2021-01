Sara Giraudeau - Bureau des Légendes : ce que le rôle de Marina a changé dans sa carrière (Exclu vidéo)

Pour cette nouvelle année 2021, Christophe Combarieu fait son retour sur Non Stop People aux commandes de son émission "Face à la Scène". Et pour première invitée, l'animateur a reçu Sara Giraudeau, fille d'Anny Duperey et Bernard Giraudeau à la carrière déjà bien remplie. Alors qu'elle recevait en 2018 le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film "Petit Paysan", l'actrice a fait son retour en avril dernier dans la saison 5 de la série "Le Bureau des légendes" dans laquelle elle partage l'affiche avec d'autres personnalités, telles que Louis Garrel ou encore Mathieu Kassovitz.

Dans cette fiction, Sara Giraudeau incarne Marina Loiseau, une "intrépide agent aux allures fragiles et discrètes", comme l'ont décrite nos confrères de Canal Plus sur leur site officiel. Un rôle qu'elle a obtenu en 2015, lors du lancement de la série à la télévision.

Un rôle qui "mélange" deux contradictions

Dans "Face à la Scène" sur Non Stop People, Christophe Combarieu a voulu savoir s'il était compliqué pour Sara Giraudeau d'incarner une héroïne de série. "Non", lui a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "Je l'ai découvert parce que je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai eu ce rôle (...) Je commençais un peu à déprimer de me dire que le cinéma avait vraiment beaucoup de mal à arriver et n'allait certainement pas arriver du tout. Donc j'étais très rassurée d'avoir mon nom au théâtre. Et puis ce rôle est arrivé, ce qui m'a vraiment ouvert le monde du cinéma".

L'actrice en a ensuite dit plus sur son personnage. "C'est un rôle magnifique parce que rares sont les rôles qui mélangent deux contradictions, c'est-à-dire une force et une fragilité et ça, c'est ce que j'ai en moi. Il y a peu de rôles dans lequel on peut l'exploiter à ce point", a-t-elle dit. À noter que Sara Giraudeau s'apprête à faire son retour au cinéma cette année, dans le film "Adieu Monsieur Haffmann" de Fred Cavayé, aux côtés de Daniel Auteuil et Gilles Lellouche.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face à la Scène" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV