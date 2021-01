Sara Giraudeau évoque sa situation "compliquée" en tant que "fille de" (Exclu vidéo)

Dans un entretien exclusif à Christophe Combarieu dans "Face à la Scène", Sara Giraudeau a évoqué différents sujets, notamment son rôle de Marina Loiseau dans la série "Le Bureau des légendes" sur Canal+. Dans un premier temps, l'animateur lui a demandé s'il était compliqué d'incarner une héroïne de série. "Non", lui a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "Je l'ai découvert parce que je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai eu ce rôle (...) Je commençais un peu à déprimer de me dire que le cinéma avait vraiment beaucoup de mal à arriver et n'allait certainement pas arriver du tout. Donc j'étais très rassurée d'avoir mon nom au théâtre. Et puis ce rôle est arrivé, ce qui m'a vraiment ouvert le monde du cinéma".

Un rôle qu'elle a qualifié de "magnifique", expliquant que "rares sont les rôles qui mélangent deux contradictions". Et de préciser : "C'est ce que j'ai en moi. Il y a peu de rôles dans lequel on peut l'exploiter à ce point".

"Il y a une absence de liberté..."

Dans la suite de l'entretien, Sara Giraudeau a évoqué ses parents, Anny Duperey et Bernard Giraudeau, tous les deux connus aussi bien à la télévision qu'au cinéma. "Pendant quelques années, j'ai eu l'impression d'avoir à prouver quelque chose alors que pour moi, la vie et ce métier n'étaient absolument pas dans le fait de prouver. C'est ce qui a été un petit peu mon problème, j'avais toujours l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts pour essayer de prouver des choses, alors que pour moi, le métier d'artiste, il n'est pas dans prouver des choses", a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre : "Quand on a des parents connus, on se retrouve dans cette situation un petit peu compliquée parfois, où on ne peut pas exister à notre juste valeur". A-t-elle déjà ressenti le syndrome "fille de" ? "Oui, il y a une absence de liberté à exister par nous-mêmes", a-t-elle conclu.

Par Non Stop People TV