Sara Giraudeau moquée pour sa voix : elle révèle ses blessures d’enfance

Les fans de Sara Giraudeau et Swann Arlaud vont être ravis. Ce dimanche 12 janvier, le film "Petit Paysan" est diffusé sur France 2 et il met en vedette les deux acteurs. Si aujourd'hui, Sara Giraudeau est une comédienne renommée à qui tout réussit, elle a longtemps été victime de moqueries. L'actrice de 34 ans garde de douloureux souvenirs de son enfance... En décembre dernier, celle qui prête ses traits à Coline dans "Les Envoûtés", sorti dans les salles obscures en fin d'année 2019, avait accordé une rare mais émouvante interview pour le Journal des Femmes. L'actrice Sara Giraudeau est revenue sur ses complexes et ses blessures passées dont notamment sa voix qui est aujourd'hui l'une de ses forces et de ses particularités.

des phrases violentes d'apparence anodines

L'enfance de Sara Giraudeau n'a pas toujours été facile. La fille d’Anny Duperey qui s'est engagée s’engage auprès du Parti animaliste, a fait l’objet de nombreuses moqueries dans sa jeunesse notamment à cause de sa voix particulière. Elle a confié : "Ce n'est pas venu de moi mais du jugement des autres, des phrases violentes d'apparence anodines… Je me suis intéressée à la psychologie pour tout ça. Beaucoup de choses trop violentes sortent de la bouche des adultes. Comme le boucher qui imitait ma voix quand je rentrais chez lui… Si on m'avait dit, petite, que ma voix était belle ou particulière, je l'aurais vu comme un avantage. Il ne faut pas faire des particularités une différence.". Un beau message d'espoir et de force !

Par Solène Sab