Sara (Koh-Lanta) en souffrance : elle donne de mauvaises nouvelles

L'année 2021 s’annonce compliquée pour Sara. Candidate emblématique de "Koh-Lanta", celle que les internautes ont surnommée Sara Croft a partagé une triste nouvelle sur Instagram. Ce jeudi 28 janvier, elle a expliqué ne plus pouvoir pratiquer de sport en raison d’une blessure très douloureuse au genou. En légende d’une photo de sa radiographie, la quadragénaire aux abdominaux dessinés, a commencé par répondre aux messages de ses abonnés.

"Pour tous ceux qui me demandent comment je vais et bien les images parlent d'elles même. A gauche un genou normal et à droite un genou en souffrance. Voilà un an que je subissais la pose d'une prothèse totale... Victime d'une algodystrophie depuis, je ne souhaite à aucun sportif cette pathologie qui peut durer jusqu'à 2 ans…", a-t-elle écrit. Avant de poursuivre : "Ma vie n'a plus de sens depuis le 10 Février 2020... en plus du reste…".

Quand Sara a dû quitter en urgence "Koh-Lanta"

Toutefois, l’aventurière emblématique de TF1 tente d’aller de l’avant : "La seule chose positive c'est d'avoir une équipe exceptionnelle, c'est d'avoir un mari extraordinaire et des enfants en bonne santé et une fanfan qui prie le bon dieu chaque semaine pour que ça s'arrange... Alors, je dirais que dans les malheurs il y a toujours de la positive attitude à en retirer". Un partage qui a touché ses followers. "Courage", "Bon courage et oui restons positifs" ou encore "T’es une guerrière t’es une battante tu gères ta race. T’es la meilleure courage !" et "Force à toi courage", peut-on lire parmi les commentaires.

Sara n’en est pas à sa première mésaventure. Lors de sa participation à "Koh-Lanta" en 2020, elle avait été contrainte de quitter le campement de son équipe pour se faire opérer d’urgence. "Il fallait que je me fasse hospitaliser et opérer en urgence. Donc ce n’était pas un petit mal… J’ai été hospitalisée une semaine et ça m’a valu cinq mois de convalescence. J’ai fait une éventration abdominale. J’ai donné mes tripes à ce jeu, tout est sorti. Tout est rentré dans l’ordre, je peux refaire des abdominaux !", avait-elle confié.

Par C.F.