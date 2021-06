Sara Mortensen : qui est Bruce Tessore, son compagnon ?

Le 21 mai dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la deuxième saison de la série "Astrid et Raphaëlle". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver, entre autres, Sara Mortensen dans le rôle d'Astrid Nielsen, l'héroïne autiste de la fiction aux côtés de Lola Dewaere, qui joue Raphaëlle Coste. Ce vendredi 11 juin, la chaîne diffuse les deux derniers épisodes de la saison. Sur sa page Instagram, la comédienne de 41 ans a tenu à faire passer un message aux fidèles du programme. "Vendredi à 21h sur France 2, c'est le grand final ! Les deux derniers épisodes de la saison d'Astrid et Raphaëlle. En espérant vous y trouver nombreux. À vendredi !"

Avant de rejoindre ce projet, Sara Mortensen a interprété le rôle de Coralie dans la série "Plus belle la vie" de 2012 à 2019. Mais cette dernière a été virée, comme elle l'avait confirmé à Télé-Loisirs en juin 2019. "C'est la vie, mais ce n'est pas ma volonté. On va dire que j'ai été remerciée. Ça fait toujours mal quand ça arrive. J'ai toujours clamé haut et fort que quitter 'Plus belle la vie' ne serait pas de mon fait, mais ça a été fait très précipitamment", disait-elle. Ce qui a contraint la production à se séparer d'elle, c'est son emploi du temps chargé. "On a imaginé une intrigue pour mon personnage qui justifiait que je sois absente pendant quatre ou cinq mois, puis que je revienne. Sauf qu'au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille'", continuait-elle.

"On vit dans un cocon"

Côté coeur, Sara Mortensen file le parfait amour avec Bruce Tessore, un acteur de 47 ans vu dans les séries "Munch" ou encore "Commissaire Magellan". Leur rencontre remonte à 2015, sur le tournage de "Plus belle la vie". Le comédien y interprétait le rôle de Nicolas Berger, alias "l'Enchanteur". Une aventure professionnelle qui avait pris fin en 2018, un an avant le renvoi de sa compagne de la série.

Discret en ce qui concerne leur relation, le couple s'affiche parfois sur les réseaux sociaux. Ainsi, en juin 2020, Sara Mortensen a posté des clichés de leur amour lors d'un week-end en Bretagne. Un mois plus tard, c'est à Anglet, près de Biarritz, que les amoureux ont profité d'un séjour à deux. L'actrice de 41 ans s'était aussi confiée à Purepeople sur leur quotidien pendant le premier confinement. "J'ai rangé tous mes placards, je pratique beaucoup de sport, je fais aussi l'école à la maison pour mon fils. On a la chance d'avoir un petit jardin, donc on a un petit extérieur, ce qui est quand même un luxe à Paris. On vit dans un cocon, même si c'est évidemment un peu anxiogène ce qu'il se passe partout dans le monde", disait-elle.

Par Non Stop People TV