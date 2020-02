Sarah Abitbol : Brian Joubert soutient Didier Gailhaguet, elle lui répond

Après les révélations choquantes de Sarah Abitbol dans son livre "Un si long silence", dans lequel elle révèle son viol par son entraîneur de patinage Gilles Beyer quand elle avait 15 ans, de nombreux sportifs sont sortis du silence. Mais si Sarah Abitbol a reçu de nombreux soutiens, Brian Joubert de son côté a préféré se ranger du côté de Didier Gailhaguet, patron de la Fédération française des sports de glace. Alors que la ministre des Sports a demandé la démission de ce dernier suite aux révélations de Sarah Abitbol, Brian Joubert s'est exprimé sur Europe 1 : "On ne va pas non plus lui mettre sur le dos des faits graves que d’autres personnes ont pu commettre. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Il m'a toujours soutenu (...) il a été comme un deuxième père. Beaucoup de choses lui tombent sur le nez, et je ne sais pas vraiment si tout est juste. Pourquoi, si tout le monde était au courant, rien n'a été fait ?".

"Brian Joubert ne m'a pas envoyé un seul message de soutien"

Présente sur le plateau de C'est que de la télé ce mardi 4 février, Sarah Abitbol a réagi après les propos de Brian Joubert. Et l'ancienne patineuse a révélé que le champion du monde 2007 n'a pas pris contact avec elle après la parution de son livre : "Bah écoutez la première chose sincèrement qui me choque c'est que j'ai reçu beaucoup de messages d'anciens sportifs de haut niveau, tous ceux de mon époque, mais Brian Joubert ne m'a pas envoyé un seul message de soutien donc déjà j'étais très étonnée parce que par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai souffert je n'avais pas eu un mot (…) Il parle de Mr Gailhaguet comme son père spirituel donc je pense que c'est difficile pour lui de prendre position, moi ce que je demandais c'était simplement un message de soutien et un message d'amour comme j'ai eu de la part de tous les athlètes de l'équipe de France, de l'ancienne équipe de France, Gwendal Peizerat, Philippe Candeloro…voilà tous les champions m'ont envoyé un message, mais bizarrement quelques athlètes sont silencieux".

Par Alexia Felix