Sarah Abitbol : comment Flavie Flament a aidé la patineuse à parler

Depuis plus d’une semaine, l’affaire fait beaucoup parler. Sarah Abitbol a accusé son ancien entraîneur Gilles Beyer de l’avoir violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu’elle n’avait que 15 ans. Elle relate ces faits dramatiques dans son livre "Un si long silence". Depuis, la mère d’une autre patineuse a parlé et accusé Gilles Beyer d’essayer de lui soutirer des faveurs sexuelles contre des séances d’entraînement gratuites pour sa fille. L’onde de choc est telle que dans le patinage, chacun a exprimé son soutien à Sarah Abitbol et appelé à un changement radical dans les instances sportives.

Flavie Flament a longuement discuté avec Sarah Abitbol

Invitée de l’émission "C à Vous" ce jeudi 6 février, l’animatrice Flavie Flament est revenue sur cette affaire. En effet, elle était dans la confidence de Sarah Abitbol. Cette dernière l’a appelée pour lui demander conseil. Elle a eu un déclic en lisant le livre de l’ex-femme de Benjamin Castaldi "La consolation" sorti en 2016. Quand Anne-Elisabeth Lemoine demande à Flavie Flament si elle se souvient de la conversation qu’elle a eue avec l’ex-patineuse, la réponse fuse : "oui, très bien". "Sarah ne m’a pas appelée il y a trois ans, elle m’a appelé plus récemment. Elle avait besoin de parler. Elle avait effectivement vu le film "La Consolation" diffusé sur France 3 et elle avait besoin de partager et de se dire qu’elle n’était pas seule. On était en face-time, mais il avait quelque chose de très puissant, comme une étreinte", raconte Flavie Flament. Cette dernière a proposé à Sarah de la mettre en relation avec des personnes qui pourraient l’aider "à faire sortir" tout ça et briser le silence qu’elle compare à "une morsure".

« On est dévoré par un silence délétère. »

La patineuse @Abitbol_sarah accuse son ancien entraîneur de viol. Elle explique que si elle a décidé de prendre la parole, c’est grâce à Flavie Flament. Cette dernière raconte sa première rencontre avec la championne. #CàVous pic.twitter.com/oeVFDumEzP — C à vous (@cavousf5) February 6, 2020

Par Mélanie C.