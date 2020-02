Sarah Abitbol : Philippe Candeloro révèle sa réaction face à l'affaire

L'ancienne patineuse artistique Sarah Abitbol a pris la décision de révéler dans le livre "Un si long silence" le viol et les agressions sexuelles dont elle aurait été victime de la part de son ancien entraineur Gilles Beyer. Face à cette révélation, Philippe Cadeloror est rapidement sorti du silence auprès de nos confrères de Télé Loisirs pour pousser un coup de gueule contre la fédération de patinage artistique : "Il faut que cela change. J'en ai ras le cul que mon milieu soit sali. Je crois savoir que l'on parle d'amnésie psychologique post-traumatique. Sarah était une patineuse acharnée, consciencieuse. Aujourd'hui, il est primordial de s'occuper d'elle, de l'aider à soulager sa conscience, car elle s'est délestée d'un lourd secret. Aujourd'hui pour que cela change, il faudrait donner un très grand coup de balai à la tête de la fédération et mettre des gens neufs. Voire des anciens patineurs comme nous !".

"C'était un choc"

Et alors que Gwendal Peizerat a également balancé sur le comportement de la fédération de patinage artistique, Philippe Candeloro était invité dans C à Vous ce lundi 3 février. L'occasion pour l'ancien patineur de revenir sur le moment où il a appris l'histoire de Sarah Abitbol : "Comme tout le monde, on a tous appris la nouvelle tous ensemble en fait. Donc c'est, déjà c'était un choc, c'était un choc parce que moi qui l'ait côtoyé pendant qu'elle faisait des compétitions elle a dû garder ça pendant 30 ans au plus profond d'elle-même et j'ose imaginer la souffrance qu'elle avait en fait, déjà la fois de se le cacher à elle-même (…) quelque part elle était toujours en relation avec nous tous même en gala, en chose comme ça et on voyait rien, il n'y avait pas de signes alarmants". Philippe Candeloro a tenu à appeler toutes les victimes de viol dans le patinage artistique à sortir du silence et à porter plainte.

Scandale sexuel dans le patinage artistique : @P_Candeloro appelle toutes les victimes à porter plainte.#CàVous pic.twitter.com/XMbORerI1V — C à vous (@cavousf5) February 3, 2020

Par Alexia Felix