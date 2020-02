Sarah Abitbol violée : Nelson Monfort réagit dans C à Vous

Les révélations de Sarah Abitbol ont provoqué une vive polémique en France. Alors que l’ancienne patineuse a accusé Gilles Beyer, son ancien entraîneur, de viol, Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des sports de glace, a donné une conférence de presse ce mercredi 5 février. Et alors que Didier Gailhaguet a affirmé qu’il ne quitterait pas son poste, Nelson Monfort a réagi dans C à Vous. Dans l’émission de France 5, le journaliste est revenu sur les propos de Didier Gailhaguet : "Il y a eu deux Didier Gailhaguet. Dans la première partie il était extrêmement offensif ça c’est le Gailhaguet que je connais, je le connais depuis un certain temps, puis dans la deuxième partie je l’ai trouvé je crois que je ne suis pas le seul assez ému et pour tout dire au bord des larmes. Je ne sais pas si vous avez vu l’image, au bord des larmes, et ça en revanche c’est le Didier Gailhaguet que je ne connais pas. Ça veut dire je pense qu’il est extraordinairement affecté par cette histoire, vous me demandez est-ce qu’il savait est-ce qu’il ne savait pas ? Pour moi j’ai plutôt tendance à faire confiance aux individus, je pense qu’il ne savait pas, enfin je pense pas qu’il était au courant de l’histoire du viol sur Sarah Abitbol qui déclenche toute cette affaire".

"C’est la honte absolue du patinage français"

Alors que Sarah Abitbol enchaîne les plateaux de tournage pour raconter son histoire, Nelson Monfort a apporté son soutien à la jeune femme : "C’est la honte absolue du patinage français. C’est la honte absolue du sport français. J’ai énormément de respect pour Sarah Abitbol, je dois dire que si le mot de pionnière existe je pense que ce livre va marquer l’histoire du sport français. Pas seulement l’histoire du patinage, mais du sport français. Et la peur va changer de camp. Parce que ce qu’il y a de terrible en plus, ce que Sarah explique dans son livre, c’est que non seulement c’était impossible de dire, même les parents apparemment des différents concernés n’y croyaient pas, et en plus quand on le disait on était exorcisés par tout le monde. Les entraîneurs vous tournait la tête, le milieu du patinage vous tournait la tête donc c’était une sorte de double peine absolument affreuse".

Par Alexia Felix