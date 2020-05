Scènes de ménages : Marion Game révèle son salaire (exclu vidéo)

Marion Game est Huguette, l’épouse blasée et moqueuse de Raymond dans "Scènes de ménages" depuis 2009. La série cartonne sur M6 et bat régulièrement des records d’audience. Interrogée sur le succès de la série, Marion Game a également été questionnée sur l’argent que lui rapportait "Scènes de ménages". Face à Jordan de Luxe sur Non Stop People, la comédienne a fait preuve de franchise. Alors que le présentateur évoque une somme aux alentours de 8000 euros par mois, l’actrice approuve. "Mais on s’en fout, l’important, c’est de ne pas être dans un lit avec un thermomètre et une tisane. L’important, c’est d’exulter, c’est d’y aller", déclare Marion Game qui indique que "l’argent ne l’a jamais intéressée". "On a toujours eu le même salaire journalier chacun", ajoute néanmoins la comédienne qui indique qu’il n’y a eu aucune différence de salaire entre elle et Gérard Hernandez, son partenaire de jeu qui incarne Raymond.

Des comédiens au même salaire

Elle confirme ainsi que si les comédiens font deux jours de tournage, ils gagnent 8000 euros par mois. "On en fait trois parfois", souligne l’ancienne compagne de Jacques Martin qui ajoute que tourner pour "Scènes de ménages" est "un bonheur". La comédienne profite-t-elle de son argent ? "Je ne dépense pas. Je ne suis pas préoccupée par l’argent", conclut-elle. Quant à son partenaire de jeu, Marion Game ne tarit pas d’éloge sur Gérard Hernandez. "J’ai toujours été admirative de cet homme, j’ai toujours eu la discrétion d’être à ma place et quand je pouvais applaudir ce qu’il était ou ce qu’il faisait, je m’en donnais à cœur joie", déclare-t-elle.

Par Ambre L