Scènes de ménages : pourquoi Audrey Lamy a quitté la série

En 2018, Audrey Lamy qui incarnait Marion et Loup-Denis Elion qui jouait Cédric, le couple de jeunes dans la série à succès de M6, quittaient définitivement "Scènes de ménages". Après presque dix ans de bons et loyaux services, les comédiens décidaient de quitter la série pour de nouveaux projets. Dans les colonnes de Télé 7 jours en juillet 2018, Audrey Lamy expliquait pourquoi elle arrêtait de jouer Marion. "C’est neuf ans de ma vie, neuf saisons, 4500 sketchs, six mois dans l’année. Donc oui, c’était une vraie famille », indiquait-elle. Si Audrey Lamy estimait que « toutes les bonnes choses ont une fin", elle révélait ne pas regretter son choix. "Loup-Denis et moi avions l’impression d’en avoir fait le tour. Nous avions envie de travailler avec d’autres réalisateurs, de raconter de nouvelles histoires. Et puis, on mûrit ! Nos personnages ne vieillissent pas, mais nous si", ajoutait la comédienne récemment endeuillée par la perte de son bébé.

Neuf ans dans la peau de Marion

L’actrice estimait ainsi que "le public [n’aimerait pas] la voir dans ‘Scènes de ménages’ pendant quarante ans". "Ce serait l’usure absolue", ajoutait la sœur d’Alexandra Lamy. "Mais honnêtement, c’était les plus belles années de ma vie", révélait toutefois la maman du petit Léo. Depuis qu’elle a quitté la série de M6, Audrey Lamy enchaine les tournages et les succès. Rien qu’en 2018, elle a joué dans "Ma reum", "Les Invisibles" et "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon". En 2019, elle a cartonné dans la comédie d’Allan Mauduit "Rebelles" aux côtés de Cécile de France et Yolande Moreau. Audrey Lamy est en tout cas à retrouver ce samedi 4 juillet sur M6 dans la rediffusion de "Scènes de ménages : enfin les vacances".

