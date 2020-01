Scènes de ménages : pourquoi Frédéric Bouraly "a eu honte de gagner de l’argent" (exclu vidéo)

A 59 ans, Frédéric Bouraly jouit d’une belle carrière à la télévision, au cinéma, au théâtre et même en tant que voix off. Les Français le connaissent surtout pour son rôle dans "Scènes de ménages". Dans cette série diffusée sur M6 depuis 2009, le comédien interprète José, le mari de Liliane. Grâce à ce programme court, la chaîne enregistre très régulièrement des records d’audience en access prime time. Une situation qui permet au comédien de bien gagner sa vie. Interrogé sur son salaire dans "L’instant de Luxe", Frédéric Bouraly a refusé de le dévoiler mais a toutefois indiqué qu’il [était] "payé le prix normal d’un truc qui marche beaucoup". "M6 gagne énormément d’argent avec [Scènes de ménages]", avait-il précisé juste avant.

Le comédien gagne très bien sa vie

Un peu plus tôt lors de cette même interview, celui qui a doublé Mr Satan dans "Dragon Ball Z" revenait sur son rapport à l’argent. "Je sais ce que c’est que les fins de mois difficiles et les débuts de mois difficiles. Moi je n’ai pas souffert, je pensais que la vie, c’était comme cela", a-t-il déclaré sur Non Stop People révélant que "[son] papa était un peu manœuvre" et "[sa] maman était vendeuse". "J’ai commencé à travailler assez vite (…) Très vite j’ai eu honte de gagner de l’argent parce que parfois je gagnais en trois jours ce que ma mère gagnait en un mois, vers mes 20-25 ans", a également révélé Frédéric Bouraly. "J’ai appris que ce n’était pas tout le temps et j’ai appris que les choses ont un coût. Si on me payait ce prix-là, c’est que je devais rapporter tant d’argent. J’ai mis très longtemps à le comprendre, à l’accepter et à accepter de gagner de l’argent", a-t-il toutefois ajouté.

Par Ambre L