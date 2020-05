Scott Disick et Sofia Richie : Le couple se sépare

Le couple n’aura finalement pas tenu. Depuis plus de trois ans, Sofia Richie et Scott Disick filaient le parfait amour malgré de nombreuses critiques sur la différence d’âge entre les deux amoureux. Mais selon Page Six, Scott Disick et Sofia Richie se sont finalement séparés après une rechute de la part de Scott Disick. Ce dernier, qui lutte contre une addiction à l’alcool depuis de nombreuses années, a récemment été admis en centre de désintoxication : "Afin d'affronter la peine que Scott vit depuis des années, à cause de la mort soudaine de sa mère, suivie de celle de son père trois mois après, Scott a pris la décision de se rendre de lui-même dans un centre de désintoxication et de travailler sur ses traumatismes. Il n'y a pas été admis pour un problème d'alcool, ni de cocaïne", a fait savoir l’avocat de Scott Disick à People.

Kourtney Kardashian à l’origine de la rupture ?

Depuis cette décision, Scott Disick et Sofia Richie sont confinés séparément aux Etats-Unis. En plus de ce problème, Kourtney Kardashian serait également à l’origine de la rupture du couple : "Kourtney ne lui a pas facilité les choses. On ne peut pas tolérer ce genre de traitement éternellement", a expliqué une source. La nouvelle de la fin de cette histoire d’amour devrait tout de même faire un heureux, le père de la jeune fille Lionel Richie. Le chanteur avait fait savoir son avis sur le couple en 2017 lors d’une interview avec US Weekly : "Est-ce que je suis inquiet ?, s’est-il agacé. JE SUIS SON PÈRE voyons ! Je suis inquiet À MORT ! Tu te moques de moi en me posant cette question ?". Reste à attendre la prise de parole de Scott Disick et de Sofia Richie.

Par Alexia Felix