Sebastián Athié : Mort de l’acteur de Disney à 24 ans

La famille Disney est de nouveau en deuil. Ce dimanche 5 juillet, la chaîne Disney Channel Latin America a annoncé le décès de l’acteur mexicain Sebastián Athié à l’âge de 24 ans. Le jeune homme était notamment connu pour son rôle dans la série O11CE, une série centrée sur le football et diffusée sur Disney Channel Amérique Latine : "Repose en paix Sebas. Ton art et ton sourire sont éternels. C’est avec une grande tristesse que nous regrettons la disparition de Sebastián Athié. Nous nous souviendrons toujours de son immense talent, de sa camaraderie, de son professionnalisme, mais surtout de son énorme coeur. Nous nous joignons à sa famille, ses amis et ses fans pour lui dire adieu", a annoncé Disney sur son compte Instagram.

La cause de la mort encore inconnue

En attendant de connaitre les causes de ce décès, le Sun a rapporté qu’une enquête aurait été ouverte, alors que Sebastián Athié avait participé à une réunion Zoom avec ses fans la veille de sa mort. Son partenaire à l’écran et meilleur ami, Daniel Patiño, lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram : "Les âmes nobles ne meurent pas et ta lumière sera éternelle. La passion, la discipline et l’amour… C’est ainsi que je me souviendrai de toi, mon colocataire, mon ami, mon frère […] Tu vas beaucoup me manquer". Ce décès rappelle celui de Cameron Boyce. Le 6 juillet 2019, l’acteur de la série Jessie s’était éteint à l’âge de 20 ans suite à de graves crises d’épilepsie.

Par Alexia Felix