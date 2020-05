Secret Story 5 : la tentative de suicide d’un candidat pendant un prime révélée

Morgane Enselme a participé à la cinquième saison de Secret Story, remportée par Marie Garet. La jeune femme devenue blogueuse sort un livre le 28 mai prochain, "Treize semaines, ce que vous n’auriez jamais dû savoir sur la téléréalité". Et elle promet de nombreuses révélations. Dans des extraits publiés par Télé Star, Morgane Enselme revient sur la pression mise par la production, "une fois à l’intérieur, elle comprend que rien ne tourne en rond dans la Maison des Secrets. Privation de liberté et d’intimité, insalubrité, mensonges et manipulations… Les candidats doivent être disponibles sans interruption, le cerveau aussi vide que possible, pour s’assurer qu’ils exploseront à la moindre occasion". Surtout, l’ancienne participante révèle que la saison a été marquée par la tentative de suicide d’un candidat…

Ce ne sont pas les premières révélations de la jeune femme

"Un candidat de ma saison avait également tenté de se suicider dans les loges pendant un prime. Les gens de la production étaient dépassés par le nombre de personnes qu’ils avaient détruites au point de vouloir en finir avec la vie et ne voulaient surtout pas être confrontés sur ce sujet" écrit Morgane Enselme sans préciser l’identité de la personne. Des confidences qui font froid dans le dos. Mais ce n’est pas la première fois. La jeune femme avait déjà raconté quelques dessous de son aventure Secret Story dans une vidéo postée sur son compte Youtube il y a plus d'un an. L’émission Secret Story a été entachée par les tentatives de suicide d’Angie Be, candidate de la saison 3. François-Xavier surnommé FX, participant de la saison 3, s’est donné la mort en 2011.

