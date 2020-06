Secret Story 5 : Morgane Enselme révèle son salaire (exclu vidéo)

Le 28 mai dernier, Morgane Enselme a jeté un pavé dans la marre. La bloggeuse a publié un livre sur les dessous de "Secret Story" baptisé "13 semaines" (en référence au nombre de semaines passées dans la Maison des Secrets). La jeune femme dévoile les dérives de l’émission et raconte en détail comment la production manipulait les candidats comme le public. Morgane Enselme y fait de nombreuses révélations comme celle d’une tentative de suicide d’un candidat de sa saison pendant le prime. "Les gens de la production étaient dépassés par le nombre de personnes qu’ils avaient détruites au point de vouloir en finir avec la vie et ne voulaient surtout pas être confrontés sur ce sujet", écrit-elle. Sur Non Stop People, l’influenceuse est revenue sur son expérience douloureuse dans Secret Story. L’occasion pour elle de dévoiler son salaire dans l’émission.

Un salaire peu élevé selon elle

"Secret Story, ce n’est pas bien payé du tout", annonce Morgane Enselme. "C’est payé 493 euros brut par semaine quand on est à l’intérieur, on est payé selon un statut d’intervenant sur une base de 44 heures par semaine puisqu’ils disent que c’est le maximum légal ce qui n’est pas complètement vrai vu que nous, on est là-bas 24h/24", ajoute-t-elle. "En soi, on ne devient pas super riche d’un coup en faisant Secret Story. En revanche, ce qu’on nous dit, c’est qu’on peut gagner de l’argent après, avec les réseaux sociaux, les paparazzades, les sorties en boîte de nuit", continue l’ancienne candidate de télé-réalité. Qu’est-ce qui lui a permis de gagner de l’argent alors ? "C’est au long terme, le fait que j’ai construit une image sur les réseaux sociaux, j’ai fait des partenariats en tant que bloggeuse", révèle-t-elle.

Par Non Stop People TV