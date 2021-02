Secret Story - Aymeric Bonnery : cette belle somme qu'il a refusée de son ex et gagnante du jeu (Exclu vidéo)

Le 18 juillet 2014, Aymeric Bonnery faisait son entrée dans la Maison des secrets de "Secret Story". Invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée du lundi au jeudi sur Non Stop People, le jeune homme s'est confié sur cette première expérience télévisée. Dans un extrait inédit, il raconte comment il a été amené à participer au programme.

"Je me retrouve en camp militaire à Versailles century. Mon papa continue sa carrière (...) J'ouvre ma société de rénovation d'intérieur, ça marche plutôt bien. Mais je comprends que ce n'est pas forcément de cette vie que j'ai envie tout le temps, j'ai envie de m'éclater et je rêve d'être animateur. Je n'ai pas de connaissances (...) je ne peux pas accéder à des écoles (...) Se présente à moi l'opportunité 'Secret Story'. Je me dis : 'Banco, ça, ce sera ton tremplin'", explique-t-il. Aymeric Bonnery a commencé l'aventure avec le secret suivant : "Je suis un imposteur".

La moitié de 150 000 euros...

Dans cette huitième édition de "Secret Story", Aymeric Bonnery a été en couple avec Leïla Ben Khalifa, qui n'est autre que la gagnante de cette édition. Est-ce qu'il avait décelé sa victoire ? "Non pas du tout", répond-il. Et de poursuivre : "Je pense que, dans le jeu, elle avait du mal à s'épanouir (...) Dans 'Secret Story', c'était vraiment girl power. Les filles mènent la danse (...) Et elle, elle se faisait un petit peu écraser car elle avait une beauté certaine, donc les filles avaient tendance à les mettre un petit peu à l'écart. Au contraire, moi je pense que je l'ai beaucoup épaulée et aidée", dit-il.

Il revèle ensuite avoir décliné une proposition que son ex-compagne lui avait faite après son sacre. "Quand elle a fait son discours de gagnante de 'Secret Story', elle m'avait promis la moitié du gain, que je ne n'ai jamais souhaité percevoir, à savoir la moitié de 150 000 euros : 75 000 euros", lâche-t-il. Si elle lui a proposé à nouveau, ce dernier a toujours décliné son offre.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV