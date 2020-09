Secret Story : Benoît Dubois dévoile comment il a été casté (Exclu vidéo)

Benoît Dubois était présent lundi 28 septembre sur le plateau de l'émission "Le Talk" diffusée sur Non Stop People. Aux côtés de Jessica et Charlotte - les deux ex-candidates de la saison de "Koh-Lanta, l'île des héros" - l'ancien chroniqueur du "Mad Mag" a évoqué différents sujets, notamment les photos choc dévoilées par Loana sur Instagram le 17 septembre dernier.

Benoît Dubois est également revenu sur sa participation en 2010 à "Secret Story", quatrième saison qu'il a remportée. Ainsi, il a révélé combien il a touché dans l'émission. "J'étais à 350 euros la semaine. Ça a duré quatre mois, ce qui me faisait 1 400 euros par mois. Donc en tout, avec le contrat photos qui était de 10 000 euros, j'ai dû arriver à 15 500/16 000 euros pour les quatre mois".

Des lettres directement adressées au directeur de TF1

Dans la suite de cet entretien, Benoît Dubois a raconté à Alexandra Roost comment il a été casté pour participer à "Secret Story". "J'avais reçu à l'époque une publicité disant : 'Devenez le grand gagnant de 'Secret Story'. 150 000 euros à la clé'. J'étais avec un pote. Il me fait : 'Participe !' Je lui dis : 'Non, non, non, ça va pas' (...) Et là, je décide de participer quand même", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je fais écrire un courrier à un pote. Je lui dis : 'Décris-moi'. Il me décrit sur le courrier et là, je décide de l'envoyer, mais pas directement à l'adresse de casting, ça brasse trop de monde. J'ai tapé sur la Toile 'directeur TF1', 'directeur Endemol', 'chef de production TF1', 'chef de production Endemol'. J'ai adressé directement au bureau et ils ont reçu les lettres sur leur bureau. Ils m'ont appelé et m'ont dit : 'T'es quand même pas gonflé toi !'"

