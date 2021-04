Secret Story - Benoît Dubois : pourquoi il a failli ne pas participer à l'émission (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue avec Clara Morgane, Gil Alma, Eric Naulleau, Christiane Lillio, Ycare, Vincent Vinel ou encore Camille Esteban, pour ne citer qu'eux.

Cindy Lopes a récemment été invitée dans l'émission d'Evelyne Thomas. Et l'ex-candidate de "Secret Story" a livré un témoignage glaçant sur les violences conjugales qu'elle a subies de son ex-compagnon et père de ses deux enfants. "J'étais enceinte de mon fils, c'était assez difficile parce qu'il ne voulait pas partir, et il était assez agressif et toujours de mauvais poil, violent, pas vraiment que envers moi. Il arrivait dans un endroit, il défonçait le comptoir parce qu'il était de mauvais humeur. Il était colérique. J'étais enceinte de sept mois quand là, il a été très violent et qu'il a essayé de s'en prendre à ma fille avec son casque. Il a tout défoncé chez moi (...) Je n'ai eu que trois jours d'ITT. C'est surtout mon bébé qui m'inquiétait, parce que je ne le sentais plus dans mon ventre et là, j'ai pu m'en débarrasser définitivement", disait-elle.

"Endemol me voulait absolument..."

Ce lundi 19 avril 2021, Evelyne Thomas reçoit Benoît Dubois dans son émission diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour ce dernier de revenir sur sa participation à la saison 4 de "Secret Story" en 2010. Comment a-t-il été approché ? "À l'époque, il y avait l'application MSN. Et on recevait quelques pubs. Et il y avait une pub : 'Devenez le grand gagnant de 'Secret Story'. 150 000 euros à la clé'. Je ne vous cache pas que je l'ai fait pour l'argent (...) Il fallait que j'envoie un courrier, mais je me suis dit : 'Non, non, non. Ça ne marchera pas, il doit y en avoir des tonnes'. J'ai regardé quel était le diffuseur, c'était TF1. Le producteur était Endemol. J'ai tapé : 'Directeur Endemol et directeur TF1' (...) Je leur ai carrément écrit un courrier (...) C'est un ami qui m'a décrit", raconte-t-il.

Et de poursuivre : "J'ai envoyé ce courrier, on m'a rappelé. J'ai fait un casting vidéo. Il a été présenté à TF1 et Endemol. TF1 a dit : 'Non c'est pas possible, c'est trop !' (...) Endemol me voulait absolument. Ils se sont battus auprès de TF1 pour que je sois pris dans cette émission (...) Ils me rappelent deux semaines avant le jeu : 'On a trouvé comment tu allais intégrer la maison des secrets (...) On va te mettre dans un Before quatre jours avant tous les autres candidats et c'est le public qui va choisir si oui ou non, tu rentres'".

