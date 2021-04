Secret Story - Cindy Lopes cash sur sa participation : "Ils se sont servis de moi" (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a récemment recueilli les confidences de Najoua Belyzel sur les attouchements sexuels qu'elle a subis par son médecin de famille alors qu'elle était toute jeune.

"Au départ, j'avais des consultations normales, et il m'avait donné une feuille où je devais noter les soleils quand mon lit était sec et quand je ne faisais pas pipi au lit et des nuages quand j'avais fait pipi au lit par exemple. Je me suis aperçue que quand je lui disais la vérité - donc que je continuais à faire pipi au lit - il commençait tout le temps à vouloir... En fait, il a voulu faire travailler mon sphincter donc c'était des doigtés. Il voulait faire travailler le muscle (...) À la fin, je trichais. Je ne mettais que des soleils qu'il puisse se dire que ça passe bien. Sauf qu'il appelait mes parents pour savoir si ça allait vraiment bien", racontait-elle.

"J'ai quand même le droit de dire ce que je pense"

Ce mardi 13 avril 2021, Evelyne Thomas reçoit Cindy Lopes dans son émission. Cette dernière a été révélée en 2009 dans la saison 4 de "Secret Story". Finaliste, elle a perdu face à Emilie Nef Naf. Dans un extrait inédit, elle revient sur son expérience. Et autant dire qu'elle n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la production. "Je pense qu'il y avait les vraies personnalités, puis il y avait les figurants (...) Ils se sont servis de moi, ils m'ont donné 83 500 euros et ils ont fait gagner la voisine quoi, la 'Girl Next Door'", dit-elle.

Cindy Lopes pense "sincèrement" qu'elle aurait dû gagner. "Il y a eu des enquêtes comme quoi les votes ont été truqués. Ça avait été vite balayé et effacé, mais c'est vrai qu'il y avait eu de gros soupçons sur ça. Après, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. C'était dans tous les sondages, c'est Jonathan ou moi qui allions gagner, les deux fortes têtes de l'émission. Ils en ont choisi une autre. Elle ressemblait un peu plus à Madame tout le monde que moi. Elle avait des moeurs un peu plus politiquement corrects", lâche-t-elle. Qu'a-t-elle fait de son argent ? "J'avais déjà acheté un appartement et j'avais déjà ma notoriété. J'ai bossé direct, j'ai fait des bookings, j'ai lancé ma gamme de cosmétiques au lait d'ânesse. On m'a dit : 'Attention, ça ne durera pas' donc je me suis dépêchée de tout faire", répond-elle.

