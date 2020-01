Secret Story : Cindy Lopes dévoile la coquette somme qu’elle a touchée (exclu vidéo)

C'est en participant à la troisième saison de "Secret Story" en 2009 que Cindy Lopes a été révélée au public. Dans l'aventure, la candidate a marqué les esprits avec son fort caractère et ses coups de colère qui n'ont pas manqué de faire trembler les murs de la Maison des secrets. Une expérience qu'elle a vécue aux côtés d'Émilie Nef Naf - la gagnante de cette édition - Daniela Martins, mais aussi le regretté FX. Cindy Lopes était parvenue à se hisser jusqu'à la finale de l'émission, à l'époque présentée par Benjamin Castaldi.

Une fois l'aventure terminée, Cindy Lopes a mené différents projets artistiques, notamment dans la chanson. Puis elle a construit sa vie de famille, elle qui a donné naissance à deux enfants, Stella (2017) et Raphaël (2019). En mai dernier, elle a accordé une interview exclusive au magazine Public dans laquelle elle se confiait sur son quotidien de maman célibataire. "Vivre avec deux gosses, ce n'est pas toujours facile. Surtout que je les élève seule, je me suis séparée du papa", disait-elle.

"On me payait très cher..."

Alors qu'elle s'apprête à monter sur les planches du Théâtre Les Blancs Manteaux en mars prochain, Cindy Lopes est l'invitée ce vendredi de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe". L'occasion pour elle de revenir sur sa participation à "Secret Story".

Combien a-t-elle gagné grâce à l'émission ? "83 500 euros je pense", répond-elle. Et de poursuivre : "Après, j'ai monté une société, j'ai fait des bookings, mes cosmétiques au lait d'ânesse... Enfin bref, j'ai fait plein de trucs qui m'ont rapporté beaucoup d'argent. Ce qui m'a rapporté le plus, ça a été quand même la chanson. On me payait très cher pour chanter, en boîte de nuit, dans des salons... Ma manager prenait jusqu'à 6 000 voir 8000 euros. Je touchais entre 2000 et 4000 euros, parfois 6000 euros. Mais c'était exceptionnel. Après, ça tournait autour de 1500 euros". Et qu'a-t-elle fait de cet argent ? "Je n'ai pas été trop dépensière. J'ai deux appartements, j'ai vécu. J'ai voyagé, j'ai un peu kiffé. Je ne me suis privée de rien".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer l'émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Retrouvez Cindy Lopes au Théâtre Les Blancs Manteaux à partir du 5 mars prochain tous les jeudis soirs dans son spectacle "LoPES... TACLE!".

Par Non Stop People TV