Secret Story : Cindy Lopes maltraitée et séquestrée, ses graves accusations

Lancée en 2007, Secret Story est rapidement devenue l’une des émissions de télé-réalités les plus célèbres de France. Mais si la plupart des candidats affirment avoir vécu une expérience enrichissante, cela n’est pas le cas pour Cindy Lopes. Cette dernière a été finaliste de la saison 3 de Secret Story. Visage emblématique, la jeune femme s’était fait connaître pour ses nombreux coups de gueule et ses prises de tête avec les autres candidats. Mais Cindy Lopes ne garde pas un bon souvenir de son passage dans le jeu de TF1. Lors d’un entretien avec Gossip Room, la jeune femme a accusé la production de Secret Story de "maltraitance et séquestration" : "Il n’y avait pas d’heure, on se référait à notre horloge vivante, Maya la candidate connectée avec la nature dans l’émission. On réglait à chaque fois les micro-ondes pour avoir l’heure, voir le temps qui passe, et chaque nuit quand on dormait ils venaient les dérégler".

"C’était horrible"

Cindy Lopes a également évoqué la difficulté des "douches froides et un seul petit filet d’eau qui coulait pour 12 personnes". L’ancienne candidate de télé-réalité s’est ensuite remémorée un souvenir traumatisant : "Une fois, ils m’ont fait dormir dehors dans une espèce de camping. Moi je ne supporte pas de dormir dehors. J’ai pété un câble, j’ai avalé deux boîtes de Doliprane, il n’y a personne qui n’en a rien eu à f**tre. J’ai dit “Ouvrez moi les toilettes que j’aille vomir”, ils m’ont dit de vomir dans les toilettes du camping dégueulasse, c’était horrible". Cindy Lopes a finalement laissé exploser sa colère contre la production, leur demandant de la faire sortir de la maison au plus vite "sinon j’appelle mon avocat et je vous attaque pour séquestration, parce que c’était littéralement de la séquestration". Reste à voir si TF1 va répondre à ces accusations.

Par Alexia Felix