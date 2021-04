Secret Story truquée ? Benjamin Castaldi balance sur la production

La télé-réalité est dans tous les esprits. À l'occasion des vingt ans de ce genre d'émissions, qui ont bouleversé la manière de consommer la télévision par les téléspectateurs, de nombreux hommages et nouveaux détails viennent fleurir dans les médias. Ce lundi 12 avril, Benjamin Castaldi présentait un nouveau numéro de sa dernière émission intitulée "6 à 7 avec Casta". Ce programme a remplacé "À prendre où à laisser" qui avait vu le jour à la fin du premier confinement. Face à ses invités, également chroniqueurs de "Touche pas à mon poste", Benjamin Castaldi a fait de nombreuses confidences chocs sur les coulisses de "Secret Story", l'une des télé-réalités qui a marqué le petit écran. Après ses lourdes révélations sur l'alcool et la drogue au sein de la maison des Lofteurs, il a évoqué un autre sujet tabou.

"Quand on voulait se débarrasser de tel ou tel candidat..."

La tricherie était-elle présente lors de la diffusion de "Secret Story" ? D'après Benjamin Castaldi, la réponse est oui. L'animateur n'a pas hésité à balancer sur les plans de la production. Face à Gilles Verdez et Nicolas Pernikoff, le père de quatre enfants a expliqué que la production arrêtait de compter les votes du public quand ces derniers étaient en faveur d'un candidat. Par ailleurs, il a également affirmé que certains montages étaient réalisés de sorte de discréditer un candidat. "Il y a avait des montages quotidiens, rappelez-vous, il y avait des quotidiennes, et c'est vrai, on ne va pas...", a-t-il démarré avant de poursuivre : "C'est vrai que quand on voulait se débarrasser de tel ou tel candidat, soit il disparaissait globalement des séquences pendant une semaine, soit on le mettait seulement dans des situations qui n'étaient pas forcément les meilleures pour lui". Nicolas Pernikoff a d'ailleurs confirmé les dires de Benjamin Castaldi : "Oui il y avait des montages à charge, ça c'est clair."

Par Solène Sab