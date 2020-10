Secret Story : un avortement forcé pour le buzz ? Benjamin Castaldi fait des révélations dans TPMP

En 2007, "Secret Story" débarquait sur TF1 ! Aux commandes de cette nouvelle télé-réalité diffusée pendant l’été : Benjamin Castaldi qui avait déjà fait ses preuves lors du lancement de "Loft Story". Le concept est simple : des candidats sont enfermés dans une maison située à la Plaine Saint-Denis et appelée "La Maison des Secrets". Les participants ont tous un secret et doivent tout faire pour le protéger tout en enquêtant sur celui des autres. Si les polémiques et clashs étaient au rendez-vous, la production s’est bien gardée de ne pas révéler certains secrets. Comme la grossesse d’une candidate !

"Si vous faites ça, ça sera sans moi"

C’est Benjamin Castaldi qui, lundi soir dans TPMP, a fait cette révélation choc sur les coulisses de "Secret Story" et sur la production. "Il y a une candidate de ‘Secret Story’ qui était enceinte et la question s'est posée de lui faire prendre une pilule avortive, et on a été obligés à l'époque d'expliquer à la direction de la chaîne que c'était extrêmement traumatisant, que ça avait des conséquences, qu'à un moment il fallait expulser l'embryon. Je leur ai dit 'on ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas le filmer et le suivre, si vous faites ça, ça sera sans moi’", a assuré Benjamin Castaldi face à Cyril Hanouna. Cette anecdote très choquante avait déjà été révélée par l’ancien animateur de "Secret Story" dans son autobiographie "Pour l’instant tout va bien" (éditions de l'Archipel), publiée en 2015.

Par Matilde A.