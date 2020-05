Secret Story : Une ancienne candidate révèle avoir triché !

Des secrets révélés... Quatre ans après avoir participé à "Secret Story", une ex candidate de la célèbre émission de télé-réalité a balancé quelques vérités choquantes. Maeva Martinez a partagé une vidéo Youtube ce mardi 19 mai et a pointé du doigt les faiblesses de la production. En effet, le but de ce programme reposait sur le fait de découvrir les secrets des autres concurrents. Cependant, la jeune femme aurait eu un avantage de taille en ayant connaissance de toutes ces informations... :"Je vais vous balancer tout ce que j'ai caché à la prod et à pas mal de candidats" a d'abord déclaré celle qui est aujourd'hui influenceuse beauté. Après un court séjour à l'hôpital pendant le tournage de l'émission, la candidate aurait eu accès à tous les secrets des autres participants...

"Je savais tout"

"Certains le savent déjà, j'ai quelques problèmes de transit. À l'époque, je n'avais pas de traitement et on mange très mal à Secret Story, j'ai pris 10 kg. Donc, tout était réuni pour que j'aie une très mauvaise digestion. (…) Il s'est avéré qu'au bout de trois semaines, je n'en pouvais plus, j'avais un ventre de femme enceinte, tout le monde s'inquiétait pour moi, notamment Marvin" poursuit l'ex-candidate dans sa vidéo. Maeva Martinez a alors pu consulter un médecin à l'hôpital de Saint-Denis : "Quand j'ai vu le médecin, la personne de la production qui m'accompagnait ne pouvait plus me suivre. Je me suis donc retrouvée seule dans une salle et une infirmière est venue me voir pour me balancer tous les secrets de la maison. Du coup, je savais que Marvin était en mission avec Sarah, je savais tout. J'étais choquée". Cependant, malgré ce précieux avantage, Maeva Martinez n'a pas remporté "Secret Story" et a été éliminée au bout de six semaines d'émission.

