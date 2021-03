Section de recherches : Pourquoi la saison 14 ne comporte que 8 épisodes ?

Ce jeudi 4 février, TF1 diffuse deux épisodes inédits de sa série phare, "Section de recherches". Le célèbre show français, créé par Steven Bawol et Dominique Lancelot, est diffusé depuis 2006 sur TF1 et a connu un beau parcours. Cette saison 14, qui a démarré le 28 janvier met en lumière la section de recherches dirigée par le lieutenant Martin Bernier (Xavier Deluc) qui enquête au quotidien sur les enlèvements d'enfants, les disparitions, les crimes sanguinaires ou sexuels, dans la région de Nice. Ces nouveaux épisodes sont également rythmés par l'arrivée de la mystérieuse Jeanne Lorieux, interprétée par l'ancienne actrice de "Plus belle la vie", Fabienne Carat. Toute l'équipe de ces gendarmes très spéciaux doit s'adapter à la nouvelle recrue et il faut bien reconnaître que les étincelles sont au rendez-vous. "Section de recherches" continue de déchaîner les passions, cependant, cette saison 14 est bien plus courte que les précédentes... Dans une interview accordée à TVMag, Xavier Deluc a expliqué pourquoi...

"ça devient très dur"

Cette saison 14 de "Section de recherches" ne comporte que huit épisodes, au lieu des seize habituels. Pour Xavier Deluc, c'est un choix stratégique. "C’était un désir commun. Quand on a quatorze, voire seize épisodes, comme on a pu avoir, on ne pouvait même plus approcher les scénaristes, qui étaient débordés, en proie à un travail de titan", a révélé l'acteur avant de poursuivre : "Et puis être à l’antenne sept semaines de suite, ça devient très dur, car le public préfère plutôt nous suivre sur quatre ou cinq semaines. Et ça permet aux auteurs de travailler, d’installer les axes majeurs, trois ou quatre mois avant qu’on débute le tournage, c’est plus confortable. Quand on avait le double d’épisodes, ils étaient obligés d’écrire beaucoup plus pendant le tournage". Un pari gagnant qui a réuni plus de six millions de téléspectateurs lors du lancement de la saison 14 sur TF1.

Par Solène Sab