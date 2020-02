Sept à huit accusé de blackface : Harry Roselmack réagit à la polémique

Ce dimanche 16 février, "Sept à huit" diffusait le portrait de Nina. Agée de 17 ans, la jeune femme victime de viol est revenue sur son parcours d'ancienne prostituée qu'elle retrace dans un livre coécrit avec son père "Papa, viens me chercher" (Editions de L’Observatoire). Souhaitant rester anonyme, l'adolescente a été affublée d’une perruque afro et de maquillage noircissant son teint avant de se confier devant les caméras. En découvrant son témoignage bouleversant, les internautes ont accusé la production de "blackface" (représentation caricaturale d'une personne noire).

"Le blackface de 'Sept à Huit' c'est une sombre blague? Donc au lieu de flouter son visage ou de l'interviewer de dos, ils ont préféré la déguiser en noire" ou encore ", "Je peux comprendre qu’il faille la cacher, mais de là à la faire passer pour une renoi… ? Vous ne pouvez pas juste la flouter' et "On l'a déguisée en noire, donc nous les noirs on est des déguisements ?", peut-on lire parmi les nombreux tweets accusant les équipes de l'émission de racisme. Face à la polémique, l'animateur du programme, Harry Roselmack, a pris la parole. Dans une tribune publiée ce 17 février, il commence : "L'épiderme* fait l'opinion, Twitter la diffuse, les médias suivent. Ainsi fonctionne une société qui réagit mais ne s'interroge plus". Il continue en invitant à se "questionner" sur les nombreuses réactions suscitées par le portrait de Nina.

Le "vrai débat de fond" passe "en second plan"

"Nous ne sommes pas en l'espèce dans le déguisement. Nous ne sommes pas dans une démarche d'agrément, de divertissement, de moquerie, de stigmatisation. C'est un maquillage destiné à préserver au mieux l'anonymat d'une personne mineure qui témoigne d'un vécu qui pourrait lui porter préjudice si elle y est associée dans son quotidien. Nous ne sommes donc pas dans une démarche constitutive d'un blackface", explique le journaliste. Il poursuit en soulignant que le "choix du maquillage" a été "opéré "après tests, par des spécialistes, avec l'accord de Nina et ses parents. Sans entrer dans des détails qui pourraient aider à identifier Nina, ce choix était le plus efficace sur le plan visuel". Harry Roselmack rappelle que : "Il nous est arrivé dans un contexte similaire de valider le maquillage inverse : éclaircir une femme noire pour lui permettre de témoigner dans notre Portrait de la semaine. Doit-on y voir un procédé raciste ?" interroge-t-il.

Ainsi, il regrette que "le vrai débat de fond, le débat de société porté par le témoignage courageux de cette adolescente et de son père" soit passé au second plan. "Plus de 7 000 adolescents se prostitueraient dans notre pays. Nina a été de ceux-là. Son parcours, sa dérive sont terrifiants. Or ce qui fait le buzz, c'est la façon dont elle a été maquillée pour sa protection". Il conclut : "Pour ma part, je n'échapperai pas à ma responsabilité si j'ai commis une erreur ou si j'ai ma part de responsabilité dans une erreur commise. Vous avez le contexte et l'explication du maquillage effectué pour notre Portrait de la semaine du 16 février. A vous d'en juger, en connaissance de cause et pas simplement en réaction".

Par C.F.